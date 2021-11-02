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茶樹王（一六）

草白

但他隨即說了一件事，通往那所學校的路上長著一株古茶樹，或許是這座山上真正的樹王。它長在兩座大山之間的夾縫裡，孤零零的一株，周遭沒有別的樹。那是他無意中發現的。那次，他迷路了，到了黃昏，還在雨林裡轉圈，怎麼也找不到方向。

當他絕望的時候，看見了那棵樹。黃昏的輝光打在樹身上，通體發亮。那是他見過最古老的樹。無數苔蘚、藤蔓順著樹身往上爬，黃色的、綠色的，以及黃綠相雜的，給人一種毛茸茸的質感。它們將古樹封存在時間的迷霧裡，好似琥珀裡的蟲子，與周遭世界完全合二為一。所不同的是，這茶樹還活著，枝上綠葉就是它微弱的呼吸。每每有風吹過，便有神祕聲響在雨林裡迴盪，將樹林撐得滿滿當當。

他既然發現了它，便每年去看它，撿一些茶籽回來。它們黑褐色，油潤、飽滿，富有彈性，就像一個個機敏的小球。他對那種茶果著了迷，反覆摩挲、觀看，甚至豎起耳朵聆聽；似乎還能聽到林間緩慢的雨聲、樹枝折斷聲、落葉的窸窣聲。也有可能，那些聲音只是他失神狀態時的幻聽。

他每年只選一顆最飽滿、最光潔的種子，埋進土裡，無一例外都存活下來。那株樹不在任何典籍資料的記錄裡，自然無人知曉。

有一次，布朗山上來了一位膚色深黝、戴著寬沿帽子的植物學家，一看就是遍訪名山大川的人，詢問他此地是否有珍稀物種。他吞吞吐吐地說起此樹，好似訴說一個自己也無法相信的祕密。

植物學家大喜過望。那次，他們在林子裡白白轉了一天，大概是心情迫切、慌不擇路，到了黃昏，連樹王的影兒也沒找著。（一六）

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