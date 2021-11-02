趙梅英／圖

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費雯麗悄聲移到門口，從毛玻璃的空隙往外瞧，又踮著腳尖側頭探望。外邊連個人影也沒有，只有風吹過樹嘩啦啦飄落的葉子。她猜疑著剛才聽到的動靜，倒沒發現什麼異樣，心底不免疑惑加自嘲，自己家裡竟也弄得跟偵探似的。這幢住宅她住了三十多年了。伊人獨居，在水一方，房子裡外一草一木她都熟悉清楚，可能比自己的兒女都更了解。

她瞅一眼門外的花環，每年萬聖節前後，在門上掛這麼個裝飾，早成了習俗。橘色的葉子配著粽綠色的果實，春去秋來又一年了。花環上的大鴨梨水靈逼真，小外孫女莎拉就喜歡問：Fay, are they real?是像真的，她總是如此回答。

人們都喜歡叫她「費」，倒好像「費雯麗」這樣的名字安在七老八十的老太婆身上，有羽毛飛上天的可能。美人和將軍都不能見白頭，誰見過叫麗麗的老太太。當然她自己也喜歡別人稱呼她「費」，習慣成自然，費來費去，只道她原本就叫「費」，早忘了她原來還有一個那麼艷麗的名字。

費把門拉開一些，把花環扶正，那一串鴨梨在晨光裡秀色可餐。亞特蘭大 是桃子王國，桃子街、桃子巷、桃子路、桃子道，突然跳出個桃子精都有可能。她這條街也許該叫桃子寨。據她幫忙買房子的一個老中客戶說，她這房子有中國角子樓的風采。苗寨的那種角子樓，房子四腳離地。其實整個樓都架起在空中，地下室和地面之間，空到可以種一排小桃樹。當然外面馬路看不到這乾坤，車庫與一樓跟地面平行。

賣房的都懂，房子坐落四周最好是平地，最忌前坡後凹高低不平。她這車庫還是老式連體的雙車位，當然，這房子丈夫活著時也曾不可一世。後院的林子一眼望不到頭，有一年雷電起火，燒了一片。如今遠眺還能從長起的小樹身上，看到舊日的傷痕。林子跟房子之間一條小溪流水潺潺，不捨晝夜。

她當初看中的也是房子的位置和設計，遠離塵囂。地下室做儲藏，一樓東西兩個客廳、一個臥室再加廚房，二樓仨臥室。每天早上她從樓上臥室下來，穿過東客廳到廚房燒咖啡 ，西客廳坐下來喝咖啡、看報紙。《亞特蘭大時報》翻個遍，再上樓轉一圈，一個時辰過去了。

威廉 總擔心她一個人寂寞，她哪有時間寂寞？吃過早餐，她要帶客戶看房子。一個上午轉下來，下午就累得只想在床上躺著。

八十多歲了還工作？總有人聽了睜大眼睛，好奇地問。

Non ho l'età（我不是這個年齡），Gigliola Cinquetti歌裡唱的。我也不是這個年齡，費總會振振有詞。又沒老得不能走路、不能吃飯，帶人看房子遛達，這裡面的樂趣你們不知道呢。當然沒幾個人知道Gigliola Cinquetti，她那個時代的席琳‧狄翁。誰說的，一個人年輕時代的打扮定格，就是你的最愛。費的髮型永遠保持在那時明信片上女子的式樣，蘇菲亞‧羅蘭一樣的栗色蓬髮。

費把房門關好，穿過西客廳。陽光從窗外照進來，灑在玫瑰色波斯地毯上、骨董梨花木裝飾櫃上。那裡面擺著她經年收藏的瓷器小兔子，還有丈夫年代留下來的水晶小火車。一切如昨，彷彿歲月並不遙遠。房間明亮，家具擺設搭配得體，新舊交替相偕，又有時代感。

費轉身上樓，鞋跟踩著木質樓梯，發出「咯吱蹬蹬、咯吱蹬蹬」的響聲。樓梯也老了，像在發出陳年的嘆息。下午威廉又打電話敦促。威廉的意思，瑪麗早跟她透露過了。一個人住著大房子，眼看八十有七，當經紀人就不說了，還樓上、樓下地跑，太危險了。他們姊弟倆像串通好了，逼她就範。這一陣給他們嘮叨得到底上周遞了辭呈信，其實再讓她做十年，也是可以的。

至於危險。嗯，寂寞、自戀、倔強和貪婪，這些不都是所謂獨居人擁有的特性嗎？這麼多年，也沒見他們誰在意了。（一）