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萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

中年心事（二七）

海沂

洪力一口氣說下去：「你說你，在美國連個家庭婦女都當不好，開車在自家門口都能出車禍。出車禍竟然把電線杆給撞倒，讓整個街區都停電。顏清凡，請你告訴我，你能找一份什麼樣的全職工作來養家？」

「想不到我在你眼裡，就是一個廢物。剛來美國那幾年，是誰在打工掙錢，供你讀書、維持生活？噢，你以為，我願意出車禍？願意撞成腦震盪住醫院？願意吉米整天搭別人的車？洪力，你說話真是冷酷無情。」

「我不是冷酷無情，是面對現實。」洪力見顏清凡委屈得快要哭了，自覺說得太重，傷到了老婆，便收住嘴。猶豫片刻，然後輕輕拍了拍她的後背。

「公司快熬出頭了，口碑還不錯，客戶漸漸多起來。當然競爭對手也不少，壓力肯定大，但我們有關係、有信心。你就放寬心，別扯我的後腿。等我賺了錢，給你買一輛坦克，你開車的水平只能開坦克。」

顏清凡把眼淚嚥回去，洪力笑話她開車技術差，說要給她買坦克，讓她笑不出來。她如今自信心越來越少，也許洪力說得沒錯，她確實連一個家庭婦女都做不好，很是沒用。

發生車禍那天是周末，吉米約好了去同學家過夜。她站在家門口向兒子揮手，鄰居太太，一位曾經的美國空姐，隔著籬笆邀她出去喝酒。她本來可以說不的，但是她一個人待在家裡很有些寂寞，更不願被看成老式的傳統東方女人，就一起結伴去了酒吧。

這是她第一次踏進愛爾蘭酒吧，室內光線幽暗、裝潢古舊。牆一樣高的架子上，除了擺滿各種酒，還掛著不同球隊的標誌和搞笑的酒吧準則，像是：「如果你在點酒時猶豫超過三秒，就不配喝下這杯酒」、「說謊是堅決不能接受的，但吹吹牛倒也無妨」……（二七）

車禍 美國 工作

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