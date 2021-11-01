看樣子，他在等我，或許有什麼事情要交代給我。我依他坐下後，心裡卻想著如何告別，感謝的話自然免不了說。另外，我還在心裡默默做出一個決定，以後每隔一段時間，便請人送糧食和日用品上山，盡量讓他衣食無憂，也算盡自己的一份心意吧。

沒想到，老人再次說到自己的女兒──她以前一直在城裡上班，也不知道幹的什麼活。有一天忽然回家來，說要去村寨裡的學校教書。那個學校很偏、很破，根本沒人去。即使去了，也待不久、留不住。唯一的老師，也是學校校長，那個人教過她女兒，兩人關係很好。大概就是那個人讓她去的。學校離這裡很遠，到底有多遠，我也不知道。只聽人說要翻過兩座大山，中間還要穿過熱帶雨林，沿途沒有村莊和人家。她從不讓我過去找她，說她自己會過來。半個月或一個月來一次，最多不會超過一個月。學校裡應該是有電話的，但我又沒手機 ，記住那號碼做什麼，就沒有問。現在想想有點後悔，不然可以打過去問一下。我就怕她已經上路了，這陣子天天下雨，山路不好走。我擔心的就是這個。

腦海裡閃現出熱帶雨林裡的場景，沼澤地、螞蝗、見血封喉樹、洶湧的蟻潮、毒蟲和蛇，或許還有猛獸。同時伴隨著男男女女的尖叫聲。這些都是電影 裡的場景，通常是探險片或戰爭片裡的。我無法想像現實生活中，有一個女孩要穿越兩座熱帶雨林回家，沿途隨時準備著與各種凶猛的力量搏鬥，這是一場怎樣的歸家之旅？

我向老人詢問學校和校長的情況，或許可以打電話問問。但老人什麼也說不出來，或許是忘記了，或許根本就沒有去記。（一五）