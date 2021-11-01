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萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

朔月（全文完）

桑文鶴

想要真正地「活」，體驗愛恨情仇、七情六慾，目前為止，還沒有比自然人的身體更理想的載體。

宛美嘉似懂非懂。

康之瑋說：這些科學方面的東西，我也是門外漢。我只能以一個過來人的身分來盡量地向你解釋。你如果有更多的問題，可以去問實驗基地的科學家們。

那我現在，需要做什麼？宛美嘉問。

你不用做什麼，明天會有人聯繫醫院和你的家人，然後會用轉院的名義，把你轉去實驗基地。

宛美嘉點點頭，然後像是突然想起了什麼似地說：我能不能向你推薦兩個人？

康之瑋有點驚訝，他問：是誰？

宛美嘉告訴了他曲小滿和蕭玫的事。康之瑋想了想說：這樣也好，只是，你們三個人裡，曲小滿的身體已經不能用了，所以一切結束後，你們三個的樣子，不是你，就是蕭玫。

我們不能選嗎？宛美嘉問。

目前還不能。研究還在初級階段，很多東西都還不穩定，無法控制。

那你們三個人，用的是誰的身體？宛美嘉問。

是我的。康之瑋笑了。我知道你喜歡喬海，但說實話，我還是比他帥一點的。所以我醒來的時候，發現自己還是自己，我很開心的。他得意地笑笑。

宛美嘉也笑了，她要了康之瑋的電郵地址，把蕭玫和曲小滿的地址發了過去。然後，她看著康之瑋走出了病房。

半年後，宛美嘉在實驗基地的一間屋子裡醒來，周圍空無一人，牆上的鏡子裡，她還是自己的模樣，只是看起來比生病前的自己還要年輕健康。她換好擺在床邊的衣服，然後走到窗戶旁邊，窗外升起騰騰的白霧。她抬頭看了一眼掛在牆上的鐘，此刻正是早晨七點整。她知道，曲小滿和蕭玫正在她身體的深處沉睡，現在，是屬於宛美嘉的時間。

她的心裡湧起一股新生後的歡暢，深深地呼出一口氣，然後她一刻不停地向「朔月」咖啡館奔去……（全文完）

咖啡

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