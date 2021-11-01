王幼嘉／圖

「但只有高中畢業的我是不挑工作 的。只要能夠讓我們倆在新土地上活下來，什麼樣的事我都願意做：餐廳服務生、照顧老人、清理花園雜草、假日超市收銀。當我把用體力換來的綠花花美鈔遞給他時，他的臉氣得比美鈔還要綠。

「他說已經告訴我千萬遍了，我卻始終不受教。他的俊是千裡挑一、他的傑是高聳入雲，他唐俊傑這等的人物，如何接得下老婆遞過來的錢？況且還是收拾別人殘羹冷炙、清理老人屎尿、疏通花園下水管換來的。他甚至遠遠就聞見了鈔票上人類屎尿的味道，還混雜著臭鼬的屁味。

「當時我每天回家都疲累至極，沒有力氣再與他爭論什麼，一挨到我們從路邊撿回來的舊床墊，就掉進了睡眠的深淵。那是奶奶第一次來到我的睡夢中。」

鑫鑫瞄了一眼球形花器中亭亭的「恭子小姐」，想像著在睡夢中出現的雪奶奶可能的模樣。

「你知道嗎？即便在夢中，我也睜不開眼睛，只聽到一個聲音對我說：『可憐的孩子，總也睡不夠。這身子骨頭才抽長了，還沒長飽滿，就累成這樣。竟和奶奶一樣，睡著了還打著響呼嚕。』用兩根手指幫忙撐開了眼睛，還真的是奶奶。從窗外透進來的月光，在床尾處形成了一個長方形的光影，奶奶就坐在這一片光影中，穿著慣常在舊家時穿著的玫紫色鋪棉合身夾襖。」

「奶奶那時在……」

「她還在我們桃蘇鎮的老家。自從戀愛之後，我除了沒日沒夜地補習功課之外，還日日夜夜地寫信，再之後是繁複的出國手續。已經很久沒和奶奶說話了，夢中相見不免激動，卻不曉得從哪裡說起。看著床尾月色下的身影，突然想起以前和奶奶坐在院子裡說故事的情境，便開口問說：『對了，奶奶，雪兒從小聽到大，但總沒聽到，嫦娥她到底為什麼要去月亮上呢？』

「『為什麼要去啊？這還不簡單，』奶奶說著，手順著月光的方向往裡招了招。受到奶奶召喚，月亮緩緩的、緩緩的，靠了近來。近得我伸手就可以摸到月球表面粗糙的沙土，和日復一日被海水洗刷，因而乾淨得沒有一點雜質的白沙灘一樣。『因為嫦娥的老公，后羿，是地上的王，不管在地上的哪裡，普天之土莫非王土的，天涯海角都逃不過他的手掌心。但是他卻上不了月亮！沒有后羿的月宮，是一處無人打擾的清淨之地，是屬於嫦娥自己的地方。你想想，在自己的地方多自在啊，想幹麼就幹麼。』」

「啊？嫦娥是因為這個原因去月亮上的？」鑫鑫張大了嘴巴，她覺得粉紫色的「恭子小姐」也驚訝得花容失色，把原本就很粉、很淺的顏色，一下都褪乾淨了。「奶奶是這麼說的？」

「都是二十多年前的夢了，當然不是一字不落的原文，大約的意思嘛。聽完奶奶的一席話，夢醒之後，我還真去找了一處自己的地方。」

「不會，就是這間陶藝坊？」

「那時還沒有找到這裡哩，但也是一處靠山的地方。你知道的，洛杉磯 三面環山、一面臨海，一到假日，海邊有許多玩水的、玩沙的，但是要找一處沒人的山腳卻是容易的。當時我做的工作大多是領周薪的，一到周末拿到薪水，我就把車開到一處沒有人煙的山腳下。沒有唐僧，也沒有妖怪，就自己一個人看看山、吹吹風。」

南方雪說到這裡的時候，剛好有一陣風吹過，「恭子小姐」粉紫的瓣和翠綠的葉子都在微風中輕輕顫動。鑫鑫說：「大概像恭子小姐一樣吧，舒服得全身顫抖了！」

「差不多就像這樣的，什麼煩心的事都被風吹走，心裡的每一處角角落落都清得乾乾淨淨，再開車回家。先沿途去一家超市，購買下一周的日用品，然後繞去帕莎蒂娜一家知名的文具店。那家店頭的東西都是供玩家收藏的名品，可能一枝筆、一方硯，和我剛剛在超市結帳的一周日用品金額一樣多。

「我知道他要什麼，他依然需要傑出高聳、千裡挑一的感覺。那種自負是身為一個藝術家必須的底氣。只要我付得起，我願意的。俊傑收到那樣的『小禮物』，便也不再生氣了。初來美國 最困難的頭幾年，就這樣熬過去了。」

「看來奶奶的話很有用呢。想來奶奶該是出自當時的某個大戶人家，喝過不少墨水的才女吧！」（三）