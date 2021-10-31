「我的心情剛剛好了一點，你就問這麼殺風景的問題。聽說，是英國王室在她車裡做了手腳。」顏清凡答道。

「是她的較真兒勁害死了她。」洪力瞥了顏清凡一眼。

「我還沒問，你為什麼總愛給那個女人點讚呢，你倒用戴安娜的死來嚇唬我。」

「她是一個被捧慣了的女人，也是一個有能力的合作夥伴。給她輕輕點個讚，不費吹灰之力，何樂而不為呢？我發現，給她點不點讚，她的工作 態度會發生奇妙的變化。虛擬空間裡的客套鼓勵，你何必當真呢？」

「你對她的工作態度，觀察入微啊！跟她保持正常的工作關係，我不反對。可是她動不動發健身房裡的照片，穿那麼少又汗淋淋的，擺明了是在賣弄性感、勾引男人嘛。你還點讚？你鼓勵她什麼？我看是在玩曖昧。」

「世上唯女子與小人難養啊！我開車累壞了，睡覺。」

洪力大聲打了一個哈欠，顯出疲倦和不耐煩。

「你要是覺得太累，回美國吧！你回去應該不難找到工作，我也去做一份全職工作。吉米漸漸大了，他要嘛對我視而不見，要嘛跟我對著幹，真拿他沒辦法。爸媽都在身邊，好過我一個人，我們一家人天天在一起，比什麼都重要。」

洪力提高嗓門說：「你還是先把車禍 的麻煩處理好，盡快重新拿回駕照，重新開車，別的以後再說。總不能老讓吉米搭朋友的車吧！」

「你嚷嚷什麼？我一直都在處理麻煩。找律師、聯繫保險 公司，是那個律師不得力，才拖到現在的。你也不回來幫我，什麼事都得我一個跑。」

「我一天到晚忙得腳不沾地，哪有時間回去幫你處理爛事。你車禍一出，今年的汽車保險長了多少？還有律師費、準備買新車的費用、兒子的學費，我不努力掙錢行嗎？」（二六）