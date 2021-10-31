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嫦娥的月宮（二）

藍曉鹿
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

「雪老師寫信給現代唐僧了？」

「寫啦！」

「哇！那時候雪老師好有勇氣喔，不像現在。」

南方雪把一雙眉尾笑彎了，「你到底還要不要聽下去啊？」

「要啊、要啊！老師在情書上到底寫了什麼？」

「當然不會告訴你啊！反正，他立即就回信了。信上說，其實只要魚願意，隨時都可以長出美麗的尾巴來。

「此後，我就開始惡補美術基礎課，一天用完一枝素描筆，和用來寫信的鉛筆用得一樣快。我們通了近兩年的信，從一開始收到對方的信就回信，到後來，每天都寫，每天也都會收到對方的信。他喜歡在信尾署名的時候，順筆用單線勾一條小魚，每一天，小魚的尾巴都長大一點。到我進入高中畢業考場的前一天，魚往右下角游，單線勾勒的尾巴鋪滿了整張信紙，好像我們的愛情，已然長得鋪天蓋地了。」

「哇，好像卡通一樣的純淨情感！過了這麼久、隔了那麼遠，依然這樣飽滿。」

「是的。可是此後，他卻突然消失了，完完全全地消失了。見過光亮的人是不願意墜入到黑暗深處的。我決定不管他去哪裡，我都要把他找回來。

「有一天，我瞞著奶奶，偷偷搭火車，去了一趟他任教大學的城市。校門口的警衛阿伯指給我教師宿舍的方向，我走過去，看到了隱身在林蔭中的灰磚小樓。小樓回字形的，中央有一排水泥洗手槽，我走過去，看到一個漏水的龍頭，想起他信上提到過，晚上的時候，他喜歡在滴答、滴答的水聲中給我寫信。窗外的風涼涼的，吹起信紙的一角，在他臉上飛快地碰了一下，就彈開了。叫他覺得，好像我突然從信紙裡跳出來，偷吻了他一下。

「於是我站到水龍頭的旁邊，看到正對著的一扇窗戶，我知道那就是他的房間。突然，從窗戶裡傳來了吉他的聲音，之後，一個稚嫩的女音慢慢跟上了木吉他敲出的節拍。我沒有想到，他的世界這樣有聲有色有韻律。我再怎麼用力長出尾巴，也不過是一條悠游在紙上的假魚。我沒有勇氣去敲他的門。

「回家之後，我病倒了，升學考的考場都沒辦法走進去。好在之前我已經完成了畢業考，不然，我就連高中學歷都沒有。兩個月之後，我依然病得懨懨的，一個模糊的身影走近床邊來，竟然是『後頸肉』。

「聽說她的名字高居在龍鳳榜的首位。她三分之一的屁股輕輕挨著我的床側，低垂了眼睛看著我，同情的鼻涕幾乎快要和眼淚一同流下來，滴到我的臉上。她用強壯的後頸肉顫動後發出的低沉聲音告訴我，現代唐僧幸運地獲得了傑出藝術家簽證，已經飛到西方──美國去『取經』了。別傻了，小雪片兒。我一直在想，是不是我說的一句話害了你。」

「她說的哪一句話？」

「就是他的信箱號碼『吃吧吃吧一（起）吃吧』。她問我，難道我真的以為他去了美國，我還可以和別人分一杯唐僧肉羹嗎？他那等的人物，不管去了哪裡，當地的妖怪都把他吃光光的，骨頭渣子都不剩一粒。快點忘了他，過自己的日子吧。」

「啊！所以老師聽到的琴聲和歌聲，不是他與其他女人的？他什麼都沒說，就一走了之？」鑫鑫流下了連追著火雞滿山跑時都沒有流下的眼淚。

「在一個蚊子都熱昏過去的午後，他突然出現了。他說，因為傑出藝術家的簽證太難取得了，競爭太激烈、變數太大，所以，他臨行前誰都沒有說。等到塵埃落定之後，第一個回來找的人就是我。說完，就單膝跪下，問我願不願意嫁他。」

「雪老師當時一定連說了三次『我願意』吧。」

「差不多！我們火速辦完了結婚手續。就這樣，我懷裡揣著一張高中畢業的文憑，隨著我的偶像、我的新婚丈夫、現代唐僧，以傑出藝術家配偶的身分入境美國。」

「從此以後，公主和王子永遠幸福地生活在新大陸上。」

南方雪看了鑫鑫一眼，搖頭：「可惜，並沒有。來了之後，才知道所有的榮光都是虛幻。身為國內頂著知名藝術家光環、任教高等學府的他，入境美國之後發現，傑出藝術家只是一種簽證的名稱，沒一個當地人認識他。畫賣不出去，是沒有任何收入的。他又彎不下腰去洗碗、端盤子。」（二）

美國 簽證 升學

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