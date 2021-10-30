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中年心事（二五）

海沂

她熱中於天天在朋友圈裡曬照片，一會兒是跳舞健身的各種撩人身姿；一會又發她在竹林間低眉清修，打坐喝茶；再不就是衣香鬢影地出入高級餐廳和聚會；甚至還有打扮性感，在夜店裡K歌的照片，整個就一個百變女郎。

以顏清凡的敏感直覺，這個女人的大部分照片都是洪力給拍攝的。那種拍女人的用光和角度，只有上了心，才拍得出來。想到洪力對她坦白說，如今只喜歡用鏡頭說話，顏清凡是不寒而慄。

據說一堆有權有勢的中老年男人，經常圍著她打轉。她有一個兒子，由她前夫撫養。洪力可能想表明他和這個女人的關係只是生意夥伴，曾主動告訴顏清凡，該女請他幫忙介紹一位海外老公。

顏清凡嘲諷地笑笑。

「她是有名的社會活動家，還用得著你幫忙介紹男朋友？」

「我也是這麼說的。我告訴她，這事得去找藍翔技校。我哪有本事去挖掘旗鼓相當的知名男活動家？聯合國也挖不出來。」

洪力呵呵笑起來，不知是欣賞自己開的玩笑，還是欣賞那個女人的社交能力，讓顏清凡看著，心裡很不舒服。

「男人是不是都覺得輕浮放蕩的女人有味道？」

「良家婦女有良家婦女的好，蕩婦也有蕩婦的樂，人性的不同表達，眾生平等嘛。凡事不要太過認真。我最近看到一本書叫《認真，你就輸了》，說到點子上去了，你應該找來讀一讀。」洪力摸摸她的手，說：「你的手形真好看，手指修長、骨肉均勻、膚如凝脂。如果接拍鑽戒、翡翠的廣告，用你做手模特兒怎麼樣？」

顏清凡聽著，美滋滋地端詳起自己的手，若有所思。

洪力又說：「你知道戴安娜真正的死因嗎？」（二五）

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