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茶樹王（一三）

草白

從門廳望出去，就是那片茶林。我望見一個宛然存在的時間序列，略有些參差不齊，但過不了多久，這些差異都會被抹平。畢竟，在布朗山，老去的時間與新鮮的時間無處不在，連一千七百年前的生命都在。時間從混沌中發端，還會千秋萬代地延續下去，無窮無盡。但屬於個體生命的時間卻是有限，這才讓人感傷。

老人說，那些樹都是他在妻子死後種下的，每年只種一棵。已經過去十六年了。如果實在記不起時間，就看看那些樹，也該感到滿足了。

說起妻子的去世，他並沒有覺得如何悲傷，好像那個陪伴了他一輩子的親人並沒有真的離開，而是化作茶樹，站在窗前日復一日地望著他，將那些鮮葉奉送給他。有時，我還會看見她。總覺得她還在這裡。和我在一起。老人口中的妻子屬布朗族，而他是漢族。兩個異族的男女，居然在這茶山上待了一輩子。一方在另一方死後，還想繼續待下去，真是不可思議。

山上的天黑得早，雨季更是雲霧茫茫，望不著邊。我們坐在昏暗的門廳裡，不知喝下多少茶水，說了多少話。我想起自己曾走馬觀花般，急匆匆地去占領一些人的生命，又迫不及待地退身而出。由於職業關系，認識人的不在少數，也與很多男人、女人建立過短暫的親密關係，有些甚至還有肉體關係。但所有這些關係都極為脆弱，很快因各種原因分崩離析。

當在這深山老林裡，不可抑制地想起這些──我的心裡有種近乎抽象的哀傷。但我知道這種感覺就如山林上空的霧靄，不會持續太久。

你等的那個人到底是誰啊？

在一點點暗下來的夜色中，我到底沒能控制住自己的好奇心。（一三）

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