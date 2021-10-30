這個辦法聽起來也許會很荒唐，但比起現在、比起你將要面對的現實，會好很多。

宛美嘉聽得一知半解，不知道他在說什麼。

我無法具體地解釋給你聽，但晚上會有一個人來探視你。你見了他，就能明白一點了。

說完這些，他默默地看了宛美嘉，然後離開了。

宛母從醫生的辦公室出來後，跟出病房的喬海打了個照面。宛母問她那人是誰，宛美嘉說：我一個姓喬的朋友。

喬海的話她並沒有放在心上，直到下午覺過後，她迷迷糊糊地聽見母親的聲音，喲，小喬吧，你怎麼又來了？

宛美嘉抬眼看進病房的人，她的心裡一驚。她知道來的人並不是喬海。

你好，你感覺怎麼樣？

你是……？

我是康之瑋，咱們之前見過一面的。男人小聲地說。

這，這是怎麼一回事？宛美嘉掙扎著從病床上坐起來。

男人溫柔地扶住她，幫她把枕頭墊在身後。可惜醫院的探視時間在八點就結束了，如果可以延長到十一點，來看你的人就會是齊宇軒了。

宛美嘉打發媽媽出門買飯，並故意說自己要吃城東一家館子的素菜湯。她突如其來卻又實在難得的胃口，讓母親歡天喜地地出了病房。宛美嘉問康之瑋：你們三個人，到底是什麼關係？

我們沒有關係，以前是互不認識的陌生人，現在卻共用著一具肉體。不過一天只有二十四小時，我們每個人都有八小時的時間。在變成如此之前，我們三人都有一個共同點，那就是，都是命不久矣或者生不如死。

他停頓了一下，嘆了一口氣，然後口氣幽幽地說：喬海曾是名漸凍症患者，組織找到他的時候，他全身上下就只剩下左眼珠可以動。齊宇軒是個剛因意外而失明的可憐人，他無法接受自己的命運，好幾次都想自殺。而我呢，白血病，骨髓移植也做了，可後來還是復發了。（一○）