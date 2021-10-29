「你和你爸兩個人，給貓各畫一張像，比比誰畫得像，怎麼樣？」吉米的爺爺笑咪咪地提議。

洪力滿腹心事，沒有搭腔。吉米也不理會爺爺。

他抱著貓走到顏清凡面前，問：「媽媽，你說查理可愛，還是我比較可愛？」

顏清凡看也不看地說：「都可愛。」

她以當老婆的直感和貓一般的嗅覺，猜想這隻貓一定是那個女合夥人送來的。快過年了，快遞服務不可能這麼神速。不是她疑神疑鬼，她裡裡外外轉了一大圈，快遞的包裝盒、包裝紙完全找不見蹤影。

這個女人如此殷勤地跑來，想幹什麼？僅僅是送一隻貓這麼單純？她和洪力的關係，絕不只廣告公司的合夥人這麼簡單吧？

顏清凡覺得自己從來不是一個喜歡胡思亂想、無端猜忌的女人。這兩年來老公的種種表現，讓她不得不多疑。首先，洪力不像以前那麼體貼、那麼有激情，她可以理解。畢竟人到中年，工作、生活方方面面的壓力都大。可是他一再忘記她的生日，對她交代幫娘家辦的事，總是拖拖拉拉……但每次飛回美國 來，面對那個女人開列的長長購物清單，卻十分用心，第一時間就開車跑去「好事多」、「名店村」，買好打包裝箱。她提議全家去看場電影 ，洪力卻沒有興致。

更讓她不安的是，近來老公很少及時回覆她的微信 ，還總有一堆理由，不如不解釋讓人心安。久別重逢，他說話時，眼睛卻避免與她對視。難道是他怕自己的心事，被她察覺出來？

顏清凡有那個女人的微信。此女離過婚，比顏清凡小幾歲。個小豐滿、臉蛋美艷、精力充沛，作風大膽豪放。（二四）