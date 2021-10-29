而所有生機的源頭就在這株五、六米之高的古樹上，古樹的精華凝聚在那些未被汙染的鮮葉上。

可它們實在太高了，我無法摘取樹梢頂上的葉片，只將靠近地面枝柯上的那簇新葉緩緩折下。葉緣呈鋸齒狀，葉脈對稱分布，靠近末端時會出現分支，最終卻形成完美的閉合式結構，宛如一首古老的樂府民歌。

回來後，我將從茶樹王身上採摘的鮮片，攤放在竹篩子上晾曬。綠葉於緩慢蒸騰之中，香遠益清，比新鮮的茶湯還要好聞。

我的心願實現了，本應該高興才是，卻感到說不出的悵惘。是留是走，該是抉擇的時候了，但還是很難下定決心。

那天中午，老人忽然提出，可以接受我的採訪。條件是拍照時不要開閃光燈，他的眼睛不能接受強光照射。

在見過茶樹王、心願已了後，我本已放棄照相的打算，不想他卻主動提出。大概是孤寂的生活讓他難以忍受，還有等待之人久久未至……遂想留住身邊的人，多留幾日也好吧！我心裡如此想著，不由生出愧意。先前想著要常來此地的念頭遽然而逝。可見，真的留下還是難的，除非真的無路可走。即使我知道一旦留下，就有可能獲得夢寐以求的安寧，人生至此不再奔波──但還是不可能呀。人就是這麼奇怪，無論如何焦灼與壓抑，還是要回到左衝右撞的生活裡去，才能把路走下去。

老人說：一共有十六株，十六年裡每年種下一株，你大概注意到了吧？

我點點頭，這個我早就知道了。難道還有什麼深意？幹麼一年一植，何不一股腦兒種下，豈不省事？（一二）