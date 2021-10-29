她看到那些經過痛苦治療，卻還是沒能保住性命的病人的圖片，每一個都是瘦骨嶙峋、形容枯槁。她痛苦地把手機 放進枕頭下面。她想活，她想好好地活。她害怕自己經歷了可怖的手術和化療後，卻也只能半人不鬼、苟延殘喘地活著。而最慘的還是自己的家人，宛媽已經說了，只要能保住她的命，她會立刻賣掉家裡的房子。可醫生已經說得很明白了，一切順利的話，有五年。五年而已。傾家蕩產，賣房賣車，甚至賣血，值得嗎？

宛美嘉在清晨的病房裡無聲地哭了。枕頭下的手機此時震動了一下，拿出來一看，是喬海的短信。

小宛，最近怎麼都沒見你，你一切都好嗎？挺想你的。

宛美嘉寫了很長的信，卻都還是刪了。此時此刻，她已經沒有了繼續追求感情的資格。而那些圍繞在喬海身上的謎團，與她無關，她也再沒有精力去管了。

誰知道三天以後的中午，喬海出現在她的病房裡。他神色悲傷地說，自己在「朔月」裡，見到了曾和宛美嘉一起來過的她的同事，問起了同事，才知道宛美嘉生病的事。他看起來像是剛剛哭過。

宛美嘉剛剛掛完吊針，精神還不錯。她說：後天就要做切胃手術了，醫生說我還算幸運的，至少還有先手術、後化療這條路可以走。她苦笑了一下，從此我就是個「大無胃」的女人了。

她的笑話並沒能逗樂喬海。他沉思了一會，然後說：小宛，如果你相信我，我有一個辦法。

什麼辦法？宛美嘉問。（九）