顏寧儀／圖

「你還去上自習嗎？我想跟你聊聊。」

剛洗澡回來，沒想到曹紅站在斜對門，有些期待地叫她。

「太晚了，不去了。」她放下塑料盆，一邊梳頭、一邊跨過走廊，想看曹紅有什麼可說的，是不是找錯人了啊？

她進到斜對面的宿舍，特意選了外語系女生桌邊的方凳坐，沒有坐曹紅的床。

「欸──你知道吧……」曹紅一副欲言又止的樣子，「──我失戀了。」

「哦。」非常理解的表情，她並不追問。

「你知道是誰嗎？」曹紅不甘心於她的不問，也確實有話想說。

「誰？」

「你認識的，董天明。」

這倒有點意外了，那個像電線杆一樣呆頭呆腦、毫無情趣的山東男生。想不到曹紅的眼光不過如此。

去年暑假，通過層層選拔，參加學校探險性質的旅行團，有登山、露營、攝影 、考察各種項目，只需要繳納少許費用。她和曹紅就是那時認識的，才知道兩人的宿舍在同一層樓，斜對面。

曹紅開朗大方，表現出從小到大都上好學校的素質，一路有說有笑。

旅行團入住普通小旅館 。曹紅取錢時，從皮帶的夾層，抽出一張摺成小方塊的百元人民幣。她有點驚訝，現在還有人這樣小心謹慎。她自己帶的幾千元都塞在背包裡，外出時，背包就放在房間。

有天晚上，大家吃完晚飯出去遛達，看見賣羊肉串的，她掏錢請客，每人三串，見者有分。後來在特產店，她出手買了三塊羊毛披肩，花了一千元，別的女生最多只買一塊。大概就是諸如此類這些事，被曹紅討厭了。當時她是沒意識到的。

董天明是旅行團一員，除了個子高點、眉眼端正些，乏善可陳。不知道他倆是怎麼開始的，肯定是旅行回來之後。

「他是……」她措辭婉轉地說，「……想談戀愛那種狀態嗎？」

在旅館，曹紅脫下T恤衫換衣服。她提醒：「你要是不把窗簾拉上，當心街上來來去去的少數民族帥哥看見你。」

曹紅轉過身，背對著窗：「那就讓他們看看漢族姑娘的後背吧。」

董天明未見得欣賞曹紅這份俏皮，當成風騷也不一定。

「他還行吧！」曹紅沒有領會她的意思，「他這個人挺踏實的，人品還可以。我也沒有多的要求，不要他多麼有才、多麼有錢，談戀愛結婚不就是兩個人以後在一起過日子嘛。」

「他也是這樣的想法？」

曹紅怔了一下：「他挺隨和的……我去找他，他跟我聊他們系裡的事，我們能談得來。」

「那不是挺好嗎，怎麼會失戀了？」她的眼光落在曹紅身後的枕巾上。好一陣曹紅枕頭上光禿禿，說是枕巾破了扔了，也不想買新的，準備就這樣捱到畢業。

那時她已經知道曹紅家在小城鎮，父母收入都不高，學校發的研究生津貼要寄一半回家，攢錢給哥哥學一門技術，好找工作 。

她就從家裡拿了一塊新枕巾給曹紅。

「他從來沒有主動找過我，也從沒給我打過電話。郵件都是我寫給他，他只是RE（回覆）一下……要是一塊出去，每次他走到男生宿舍樓就回去了，從沒把我送回到女生樓。有一次我問他，我不在時他想沒想過我，他竟然說，沒想過。」曹紅哽咽了，「我還經常從食堂買飯，給他送過去呢……為什麼我一片真心，得不到回報？」

董天明是碩博連讀生，要嘛是理工男不解風情，要嘛是老實巴交還沒開竅，雖然二十三、四歲了，對女生還沒有興趣。即便有興趣，大概也只停留在生物層面，先看相貌、身材。

「我覺得……」她斟酌著，還是決定實話實說，「……他跟你不是一路人。」

跟曹紅住斜對門兩年，她都對她沒印象，卻記得她宿舍門的玻璃窗上貼著一幅水彩畫，畫了一隻鳥，題為「可憐的翠鳥」；還有一幅毛筆字「香為神，玉為骨」。

後來知道曹紅是作者，就老到她們宿舍去玩。聽說曹紅想租電腦寫論文，需要三千元押金，否則就得抵押學生證。學生證經常要用，哪能做抵押，三千元又沒有。她二話不說，馬上取了三千元，給曹紅租電腦。

電腦一直沒租，說論文的素材還沒準備好。錢嘛，因為放在宿舍不安全，曹紅存到銀行了，三個月定期應該有幾十元利息。

之後，有一次她走到她們宿舍門口，正要敲門，聽見外語系女生提到她名字，幾個人要玩牌，想找她湊人數。曹紅一口不耐煩地說：「別找她，找誰也別找她！」

她的手指僵在空中，昨天曹紅還笑嘻嘻地推開她宿舍門，乖巧地坐在她桌邊跟她聊了一小時。

在路上再見到曹紅，她只點點頭，並不停步。

過了幾個月，她找個理由要回三千元。曹紅在食堂把錢還給她，買了一杯碳酸飲料算是感謝。

現在曹紅又需要她的支持了，經驗支持或情感支持。

「我以前讀本科時，班裡十二個女生，個個有人追，就是我沒人追。我很想談戀愛啊……」曹紅不甘心地說，還是以前在她面前嬌憨的樣子，「我知道跟董天明談戀愛有點不值，不過，跟他『練愛練愛』還是可以的。先練習著，有了合適的人再跟他分手。」

「原來如此。」她波瀾不驚，自己應該是曹紅的「練友」對象吧？