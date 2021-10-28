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中年心事（二三）

海沂

洪力說，她離開職場多年，不了解工作的壓力，體會不到沒法上升的無力感。他說，如果回國發展，把一些歐美的創意稍加改動，在國內人看來，便極富新意，所以他要去試一試、搏一搏。

顏清凡知道，凡是洪力決定的事，她很難說服，只好一個人在家陪孩子長大，同時到中文學校教教課。雖然瑣碎的事情一堆，每天也在忙碌之中，但心裡總覺得丈夫的長期缺席，讓她虛擲光陰。

第二天下午，吉米心心念念的貓送來了。他逗著他的查理，一刻不捨得鬆手。

「你是查理，我是吉米。你錯過了感恩節，不過明年還有。我們先演戲一下。我來問你，查理，感恩節你得到了多少糖果？你回答，I GOT A ROCK，我得到一塊石頭。可憐的查理，沒關係，我會給你準備很多糖果，我向你保證。來，我先教你唱一支歌吧，trick or treat, trick or treat, give me something good to eat...」

顏清凡從乾洗店回來，看見吉米喜滋滋地抱著貓唱歌，她吃驚地問：

「貓這麼快就到了，誰送來的？」

「爸爸。」吉米開心地說。

顏清凡滿腹疑惑地看了老公一眼。

「別老抱著，弄得牠不舒服，貓愛一個人待著，放手讓查理自己去玩。」洪力對兒子說。

「馬上過年了，哪家快遞這麼快送到？」顏清凡仍有疑問。

「條條道路通羅馬，只要送到就好。」洪力含混地咕嚕了一句。

顏清凡打開衣櫥，將大衣掛起來，看見角落裡裝貓的籠子，還有跟貓有關的一堆零零雜雜的東西，胡亂地堆放著。她懷疑洪力的合夥人，那個女的，來到此地，貓一定是她送來的。（二三）

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