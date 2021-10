洪力說,她離開職場多年,不了解工作 的壓力,體會不到沒法上升的無力感。他說,如果回國發展,把一些歐美的創意稍加改動,在國內人看來,便極富新意,所以他要去試一試、搏一搏。

顏清凡知道,凡是洪力決定的事,她很難說服,只好一個人在家陪孩子長大,同時到中文學校教教課。雖然瑣碎的事情一堆,每天也在忙碌之中,但心裡總覺得丈夫的長期缺席,讓她虛擲光陰。

第二天下午,吉米心心念念的貓送來了。他逗著他的查理,一刻不捨得鬆手。

「你是查理,我是吉米。你錯過了感恩節,不過明年還有。我們先演戲一下。我來問你,查理,感恩節你得到了多少糖果?你回答,I GOT A ROCK,我得到一塊石頭。可憐的查理,沒關係,我會給你準備很多糖果,我向你保證。來,我先教你唱一支歌吧,trick or treat, trick or treat, give me something good to eat...」

顏清凡從乾洗店回來,看見吉米喜滋滋地抱著貓唱歌,她吃驚地問:

「貓這麼快就到了,誰送來的?」

「爸爸。」吉米開心地說。

顏清凡滿腹疑惑地看了老公一眼。

「別老抱著,弄得牠不舒服,貓愛一個人待著,放手讓查理自己去玩。」洪力對兒子說。

「馬上過年了,哪家快遞這麼快送到?」顏清凡仍有疑問。

「條條道路通羅馬,只要送到就好。」洪力含混地咕嚕了一句。

顏清凡打開衣櫥,將大衣掛起來,看見角落裡裝貓的籠子,還有跟貓有關的一堆零零雜雜的東西,胡亂地堆放著。她懷疑洪力的合夥人,那個女的,來到此地,貓一定是她送來的。(二三)