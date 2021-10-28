沒有人去分辨所見為何樹，我除了被即將見到茶樹王的心情所激發，還有一種隱隱的擔憂，不知前方除了茶樹王，會不會有別的什麼。我小心翼翼地跟在後頭，頭頂之上是層疊、濃厚的綠色植被，天空在高邈的穹頂之上。。前面走著的人忽然打開手機 上的手電筒裝置，亮光疊映在翠綠植被上，局部呈現黏稠的深黑色。

有一刻，除了腳下樹葉的窸窣聲、灌木葉片被觸及時發出的沙沙響，並無別的聲響。我感到自己走在一條緘默的地下通道裡，成為螻蛄、鼴鼠、金龜子和蟋蟀的同伴，腦子一片空白，本能地跟隨，生怕被拋下──只一眨眼工夫，前方之人已杳無蹤跡。我以為要在陰翳中穿行很久，把個體的勇氣和意志力磨滅殆盡，才能得見聖樹，這世上的事情不都是如此考驗人的嗎？

但我們很快來至一處空敞的場地上，陰翳散去，光線穿過雲層，從天而降。雖仍為陰天，但與剛才相比，恍如隔世。茶樹王旁邊站著一棵巨大的紅毛樹，兩樹互為依傍，枝柯交纏，難分難捨。茶樹王腳下，鋪陳著密集的落葉、腐殖土，不斷有墜落的茶果隱身其間。

同行者頗為激動，拿出手機，對著古樹一陣猛拍。我也按捺不住興奮之情，一圈圈兒，繞著那大樹行走。要知道這是周遭所有茶樹的中心啊，搞不好是這片叢林裡所有茶樹的始祖，誰讓它是王呢！

如今，這棵樹王仍生機勃勃、開枝散葉。讓我頗感詫異的是，視野所及並無別的茶樹蹤影，只有思茅松、櫟樹以及椿樹雜陳其間。我想像那個地下世界，在泥土深處定然存在著一個綿延萬里的地下世界，所有茶樹的根系被緊密聯結在一起，即使局部被截斷，也很快得到復原和更新。（一一）