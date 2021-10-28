到了下午兩點，她就守在「朔月」的周圍，喬海總是在下午兩點五十五分的時候走出「朔月」。宛美嘉很好奇，接下來他會去哪裡。她聽喬海說過，就住在附近，可卻從來不知道具體的地方。

宛美嘉跟著他，過了馬路，穿過了一個街心花園。宛美嘉看了看表，現在是下午的兩點二十八分。她不知道自己到底在尋找什麼，但好奇心促使著她一直跟著他。

喬海一直往花園旁邊的樹叢裡走去，腳步越來越快。宛美嘉著急地想要跟上，卻突然狂風大作，宛美嘉被迷住了眼睛。等那陣風過去，宛美嘉回過神來，眼前已經沒有了喬海的蹤影。此時此刻，正好是下午三點整。

接連兩天，都是如此，喬海的行蹤在三點前消失，而那個時候，都會有一場突如其來卻又倏忽而過的狂風。G城是乾涸的北方城市，有風很平常。但宛美嘉總覺得這風也很是蹊蹺。

她把整件事從頭到尾地反覆推想，可是還是不能解釋。一個星期後，多思多慮和睡眠不足的後果還是找上了她。她在工作 的時候，暈倒在工位上，同事打電話叫了救護車。宛美嘉醒來的時候，已經躺在醫院的病床上，床邊坐著從老家趕來的，已經哭紅了眼睛的母親。

宛美嘉讓醫生告訴自己實話，醫生在徵求了宛母的同意後，告訴她是胃癌晚期，如果治療進行得順利的話，再活五年應該問題不大。

五年很長嗎？宛美嘉問醫生。

醫生無言以對。

趁母親還沒睡醒，宛美嘉在網上搜了很多胃癌治療的資訊，可每一條都讓她怵目驚心。（八）