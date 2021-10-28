薛慧瑩／圖

老崔割完草，王奶奶剪了一袋韭菜和兩根帶著毛刺的黃瓜，隔著柵欄遞給他：「我種的這菜啊，是用雞蛋殼和黃豆水泡出來的天然肥料養的，好吃得很，快拿去嘗嘗。」老崔照例誇得王奶奶好像世界上最好的農民，王奶奶彷彿騰雲駕霧，心裡高興，接水的幹勁更加理直氣壯。

日曆很快翻進了八月，中間又有兩次躲過了老崔割草的日子。老崔也照例吃到了她那些清瀝瀝的新鮮蔬菜 。

入秋之前的一天，李勤突然從院子裡把老媽拉回房子，凶狠地問：「媽，你幹了什麼？」

王奶奶看著兒子手中拎著那個罐子，嚇得不輕，說不出話來。

「剛才老崔過來敲門，說你知道他家水管漏水，用這個罐子接水澆地。媽，你幹這事兒幹了多久了？你怎麼能，哎，幹這種丟人的事兒呢？」

「他家水管漏水，水落到地裡都白瞎了。我接水是替他家節水，做錯了？」王奶奶的聲音低得她自己都聽不見。

「那是他家的水，人家的水落到人家的地裡是人家的事，你去接人家的水就是偷用人家的水，你不知道嗎？你知道他家水管漏了，怎麼不告訴他，理應告訴鄰居修水管啊！這、這，讓我怎麼說你……」兒子臉紅脖子粗，雙目銅鈴般圓睜，說話結結巴巴、語無倫次。

「他家雜草總侵犯咱家，你不是不管？他家水管漏了，咱們就有義務通知他家？」

「雜草是雜草、水管是水管，這怎麼扯到一起了？」

王奶奶心想，人不犯我，我不犯人。他家草可以長到我的院子裡，我順手接點兒被浪費掉的水，有什麼不可以？我又沒偷沒搶，沒去他家水龍頭接水，她想不通自己哪裡錯了。可兒子的臉色真難看，她張了張嘴，把衝到嘴邊的話都嚥回肚裡去了。

兒媳站在一旁，臉上掛著怪異的笑容。這事從此成了兒媳口中的把柄，「多高級的媽！連這種偷偷摸摸的事都能做出來。」

「你要是再提這事，我就跟你離婚，你聽清楚了？」李勤的臉扭曲得好像天津大麻花。他心裡泛堵，老崔不知道怎麼嚼了舌頭，公司裡經常有人衝他指指點點。同事們把這事當了笑料，誰都知道他家擅長貪小便宜，他有苦說不出。老崔白吃的那些蔬菜，可沒人想得起來。

入冬之前，萌萌的同學裡也有了風言風語，兒媳沒憋住：「丟咱們的人也就算了，現在連萌萌的人也一併丟了！」

李勤不知道怎麼，一巴掌就揮到了妻子臉上：「你不記得我說的話嗎？這事如果再提，就離婚！我媽再不好，也輪不到你拿槍帶棒地掛在嘴上！沒我媽，就沒我的今天，你懂不懂？」又轉身對著孩子吼：「萌萌你聽好了，咱家的事用不著別人瞎操心，你犯得著在乎別人說什麼嗎？奶奶做了錯事，錯就錯了。這事再也別提。」

婚就這麼離了。兒媳臨走時說：「你和你那個惡心媽過吧！養出個家暴的兒子，我再也不受這個氣了！」

半年後，萌萌進了大學，家裡只剩下王奶奶和李勤兩個人。王奶奶手腳慢了下來，懶得動，經常坐在窗前發呆，一坐就是半天，雕塑 似的。春天來了，王奶奶沒再出去種地。很快，那片菜地就被雜草覆蓋了，兩家的雜草連成一片，倒是顯得頗為協調。

李勤出門時說：媽，我去上班了。回家時說：媽，我回來了。飯早就在桌上擺好了，兩人默默吃飯。李勤話很少，和王奶奶一樣，兩人總是很專注地品嘗飯菜的樣子，盯著面前菜盤子的目光跟研究院的顯微鏡一樣，盤子裡的菜都是超市裡買來的。

夏天過去，王奶奶的身體每況愈下，漸漸地起不來床。醫生說沒什麼毛病，就是衰老了。

有一天，她拉著兒子的手說：「兒子，是我害了你。那個水管……我不是故意的。」

第二年春天，她安靜地離世。李勤按她的心願，把骨灰灑進了郊區的樹林，他從此經常去走那樹林。

他開始收拾那塊地，小時候他是經常幹農活兒的。父親死得早，母親靠賣菜供他上完高中。他是他們鄉裡第一個考上北京 的大學的，鄉長都到他家來賀喜，還握了母親那隻布滿老繭的手。

他彎腰奮力地把菜地收拾得好像藝術品，眼前晃動著母親瘦小的身影，那個身影經常挑著扁擔忽悠忽悠地去趕集。扁擔兩頭那兩筐綠油油的蔬菜是兩座巍峨的小山，在母親肩上顛簸著。李勤低頭努力繼續母親的事業，一個人吃不完的菜都拿去公司送人。老崔見了他就躲開，他並不介意，不認識一樣擦身而過。

隔壁亂七八糟的草地還在一如既往地生長著，牆邊那個水管早就修好了。李勤在自家地界裡種了一株生長旺盛的繡球花，每年入夏，那旺盛的花樹就把水管嚴嚴實實地遮住了。（下）