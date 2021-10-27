歐美文化對他像霧裡看花，無力深入理解，自然就做不到生動亮眼的視覺表達，他陷入瓶頸狀態，變得焦慮不安。此時遇上財大氣粗的老同學，不免感慨萬千。

他的兒子，美國 生美國長，喜歡運動、會玩樂器，看起來是一個典型的開朗郊區少年，進的是普通公立學校。同學的兒子，一個戴眼鏡、渾身名牌的小胖娃，一下飛機，見他開著大眾SUV來接機，鄙夷地瞥一眼說：「我爸開的是保時捷。我爸答應我一過十八歲，就送我一輛最新的藍寶堅尼。」

洪力聽得心裡不覺生出一種做男人、做父親的挫敗，但努力裝作波瀾不驚，載他們直奔收費昂貴的寄宿學校。這裡其實離他家不遠，僅僅隔著一個州立公園 。夏天他帶兒子在公園裡騎單車，偶爾停下來，望向那一片掩映在蔥鬱密林中的深宅，好像在觀望電視螢幕裡舊時代的傳說故事一樣，遙不可及。他沒想過送兒子來此讀書，除非中了樂透大獎。

隨老同學父子進入校園，彷彿走進了一所舊貴族的大莊園。校舍是古老的喬治風格石頭建築，精心修剪的草坪花木，跟公園裡自然生長的植物相比，完全是另一番景象。這裡的師生，一個個貌似矜持金貴、意得志滿。洪力看在眼裡，頓覺自己掙錢能力不夠，很對不起兒子。於是他悄悄參加國內來的人才招聘會，幾番嘗試，碰到一個給他高薪，同時願意拉他入股的女人，便辭職來到上海。

顏清凡反對他辭職。她認為回國發展像一場賭博，風險極大，更擔心到頭來人財兩空。她對老公說，人到中年，有一份穩定的工作 、安定的生活，比榮華富貴來得重要，沒必要跟國內的富豪去比較。（二二）