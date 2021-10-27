他盯著宛美嘉的臉看了好一會，說：姑娘，你的臉色實在不太好，最近有沒有哪裡不舒服？

宛美嘉說：胃疼了幾次。不過都是老毛病了。

宛美嘉從上高中起就時常胃疼，小年輕不在乎，還是照樣胡吃海塞。後來大四的時候因為腸胃炎，住了一次醫院，總算學乖了一點。不過，這也不是什麼大事，現在大城市裡打拚的年輕人，誰沒有個小病。

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第二天，宛美嘉一大早就來到「」朔月。店裡只有喬海一個人。趁喬海端咖啡 給她的時候，她握住了喬海的手。

喬海吃了一驚。他有點不好意思地說：小宛，怎麼了？

我想給你看看手相。不等喬海再說什麼，她把喬海的左手翻了過來。手洗得很乾淨，但她還是注意到，手心裡有淡淡的沒有被洗掉的印章痕跡。宛美嘉感覺自己的腦袋像是被什麼東西擊中了。她抬頭望向喬海的臉。不會錯，這個人的臉自己曾經在「朔月」以外的地方見到過兩次。一次他叫康之瑋，另一次是齊宇軒。

怎麼樣？我的命好嗎？喬海笑嘻嘻地問。

你的命數很特別。宛美嘉鬆開喬海的手。她感覺自己起了一身的雞皮疙瘩。

那天她沒有喝完咖啡，就匆忙地離開了。她去了齊宇軒工作 的地方，打聽他什麼時候上班。別人告訴她，齊宇軒一直都只上大夜班，從晚上十一點到早上的七點。別人也從來沒有在此之外的時間裡見過他。

接下來的一個星期，宛美嘉都申請上大夜班，早上下班回家後，她會短暫的休息一下。（七）