薛慧瑩／圖

天濛濛亮，王奶奶窸窸窣窣出了門，從鄰居家那滴答著的水管底下，取出滿滿一大罐水，澆進自家地裡，又把空罐子放回水管下面。這才微笑著回家換了勞動服，重新回到菜地。

她微笑地看著菜地，黎明的微光籠罩著她的碩果，高低錯落的綠覆蓋了青黃的冬痕，豆角秧子已經竄到半人高，白菜苗齊刷刷地鋪出一塊翠綠的地毯。她全副武裝，是孫女淘汰下來的粗布寬鬆衣褲，蹲地就高施展得輕鬆自在。手上戴著兒子給她買的園丁膠皮手套，勞動者的光輝身影就這樣在晨光映照下，和菜地渾然一體。番茄得搭架子了，豆角秧子太單薄，需要上肥。雜草跟競賽似的，生長的速度遠遠快過拔除的速度。

移民 加拿大十幾年了，王奶奶年年盼著春天的降臨，一輩子和泥土打交道的雙手還是得泥土來滋養。這幾年孫女大了，快中學畢業了，她逐漸從照顧孫女的勞務中解放出來，這片菜地就更成了她的心肝寶貝。她比太陽起得早，比夕陽落得遲。菜地很懂事，用豐碩的果實報答她的辛勤。從六月就開始源源不斷地供應新鮮純天然蔬菜 ，除了滿足自家的需求，連鄰居和兒子的朋友們也經常是受益者。

黎明的空氣帶著絲絲甜意，微風拂面、晨鳥歡叫，露水在葉片上折射出晶瑩的五色晨光。她歡快地勞動著，一邊想著家鄉的黃土地，兒子就是吃著她親手種的玉米、高粱，一步步從小學長到中學、從中學升入大學、從大學飛到外國來的。她脫了手套，去觸摸土壤、觸摸葉片，那些軟的、硬的、扎手的、髒了手的感覺，讓她覺得踏實。她嘴裡哼出不成句的山歌，眼睛裡流出愛意，這是她的世界，誰也進不來，比房子裡的世界好得多。

東邊的豆角地挨著隔壁人家的草地，王奶奶看著那邊雜亂的草地，嘆了口氣。那是一戶出租房，房客從不打點院子。房主是兒子李勤的同事老崔，也是中國 大陸來的移民，一個月才來割一次草。遇上幾天綿陰小雨，那片草地就迅速變成野地，雜草毫不留情地擠過兩家之間的柵欄，這豆角地就首先遭殃。

王奶奶跟兒子李勤說了幾次，兒子答：「人家院子裡長草，咱們多什麼嘴。那些老外動不動報告員警的習慣，咱們中國人可沒有。房主老崔是我同事，多一事不如少一事。媽您就將就一下，不就拔拔雜草嗎，有他家傳染過來的雜草，沒他家傳染過來的雜草，能有多大區別？我可不去得罪這個人。」

這天，王奶奶剛除了豆角地裡的雜草，起身捶著自己痠痛的老腰，正憤憤不平地看著鄰居家的野草地生悶氣，那滴答的水管就亮了她的眼睛。水管在鄰居房子側面，那個位置兩家沒有圍牆。她默默看著那水珠逐漸凝聚，滴答，落進地裡，又開始新的一滴，一絲快樂的漣漪在心湖裡蕩漾起來。

她忙不迭地進屋找了一個最大的罐頭瓶子，放在那個漏水的水管下面。水滴得並不快，一上午才滴滿了一罐。王奶奶多了一件事情，每四、五個小時，去換一次罐子，那一罐子水自然是流進了她的菜地。

「讓你再嫌我浪費水，這下好了。」她自言自語。

那還是去年夏天的事兒，去年無雨，趕上青菜抽苗，王奶奶每天都得拿著大膠皮管子澆地。兒媳說：「媽，現在流通這麼方便，什麼菜商店裡沒有？你拿著膠皮管子嘩啦嘩啦的時候，流走的不是水，是錢。你不是腰痛嗎？別費那個勁種地了。」

兒子當時就火了：「我媽就這點兒愛好，你管她幹麼？媽，你種你的地，別聽她胡說八道。」

「我胡說八道？我在這個家算個什麼？連你媽一個屁都不如。」

「喲，我媽的屁怎麼了？沒我老媽上下通氣，你能把你的學位念完？咱娃能回家就有熱乎飯吃？你現在學也讀下來了、工作也穩定了、萌萌也長大了，你倒嫌我媽費水了？你良心餵狗了？」

王奶奶回屋把門關上，本來就不愛說話的她，這種時候更加沒話。兒子是好兒子，媳婦再挑剔，日子也得往下過，她畢竟是孫女萌萌的娘，咱不能摻和，也不敢摻合。

自從有了這個水管的新發現，四、五個小時為一個單位，變成了她的生物節律鐘。她的身影往返於水管和她的菜地之間，連晚上都不錯過。臨睡前她會溜出去換好空罐子，第二天一大早，正好一滿罐。她一晚上本來就只有四、五個小時的覺，多合拍！心裡揣著滿滿的快意，王奶奶看著隔壁院子裡的雜草，也不那麼氣憤了，拔雜草的幹勁翻了翻，幾乎可以用興奮來形容了。

一個周六，王奶奶掐算著有一個月了，老崔就要來割草了。她把水罐拿走，按下心疼，今天少澆五、六罐水呢。她很佩服自己的料事如神，老崔果然來割了草，沒有發現水管的祕密。呵呵，她還可以接著享用下一個月的免費水。（上）