推著鳳爪、蝦腸、燒麥、皮蛋粥的小車，在幾十張桌子間穿梭吆喝，他們一樣拿上一盤，堆滿桌子，吃飽結帳加小費，從來沒超過六十美元。他們過著精打細算、平靜舒適的小日子。

洪力覺得自己的太太溫柔賢慧、得體大方，流利的英語跟以白人為主的學校老師和家長溝通起來，完全不成問題。他的兒子挺有運動才能，跟美國 孩子站在一起，個頭一點不矮，也漸漸克服了膽小怯懦，喜歡學校，也交到朋友。總之他對自己的生活還算滿意，直到四年前他的大學同學找到他。

老同學說自己的孩子剛從國內來，就讀這裡的私立寄宿中學，擔心孩子小，想家不適應，請他幫忙關照一下，並甩給他一張銀聯卡，留作他們夫婦請孩子吃飯、給孩子過生日之用。接著讓他帶著去看房，一口氣買下一座大宅、一個豪華公寓。這件事著實刺激了洪力，他記得這個同學上學時，幾乎毫無存在感，繪畫功底很差，更談不上有才華，經常可憐巴巴裝孫子，求他幫忙完成作業。

據老同學自己講，他跟人合夥做房地產，賺到銀子。洪力想想自己，畫畫有點天賦，從小參賽經常拿獎，他也一直努力，不滿足留校教書的工作 。好不容易申請來美國上學，又怕日後找不到工作，選擇了實用的商業廣告設計。

畢業後還算幸運，進了一家業內知名公司，兢兢業業，不斷學習，一步步做上設計師的位置。這些年很多產品面向中國 市場，他漸受重視，但也面臨新一代設計師的挑戰。他心裡清楚，這是一個靠靈感和創造力生存的職業，他不能老用中國元素。（二一）