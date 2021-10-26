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茶樹王（九）

草白

夢醒後，我第一次將李琴美照片上的古樹，與茶樹聯繫在一起。我翻出手機裡的照片，局部放大後，所見更為模糊不堪，大致形態卻是清晰的。沒有一以貫之的主幹，多的是彎曲生長的側枝。無數的側枝成為主幹後，再選擇新的主幹，如此反覆，與布朗山上的茶樹很像。

那幾天，我一直想向老人打聽茶樹王的下落。但每次話到嘴邊，又嚥了回去。在布朗山，不停地發問並不會獲得更多答案。我只好求助於手機，但網上信息魚龍混雜，讓人難以辨別。其中有一篇發布在論壇上的文章，引起我的注意。說的是，某年春天，一群驢友由嚮導帶著進入布朗山，去尋找傳說中的茶樹王。他們不知從哪裡弄來一張手繪地圖，便興沖沖地上路了。

一入深山，他們徹底傻眼了，地圖所標的村寨、蜂房、水電站，根本查無實物。即使有嚮導帶著，他們還是在落葉密布、枝藤糾纏的山林裡空轉了一天一夜才找到出口。很多人嚇暈了，發誓再也不敢舊地重遊了。

文後，驢友還附錄了幾個匪夷所思的現象，供網友們探討。一是進入密林深處後，手機上的指南針停止擺動，好像被什麼東西吸住，根本無法確定方位；二是他們發現，自己始終繞著一片林子轉圈，林子好似呈橢圓形分布，而他們走在同心圓長短不齊的周長之上；三是等出了山林，他們發現沿途所採摘的大葉茶，已發酵成紅褐色，可直接丟進沸水中飲用。顯然，這撥人在林子裡遭遇了詭異的時間，被一股隱祕的力量所阻止，怎麼也無法目睹茶樹王的身影。

好幾次，我動了尋找的念頭，試圖去林子深處探個究竟，但每次都不敢走太遠。（九）

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