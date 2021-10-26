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日本真子公主夫婦召開結婚記者會 小室：我愛真子

南韓前總統盧泰愚逝世 享壽88歲

朔月（六）

桑文鶴

宛美嘉問小黃，喬海怎麼不在。小黃說：喬海今天早退了，說是不舒服，一大早給我打了電話，我就和他換了班。我八點多過來的時候，看他的臉色很不好，就讓他先走了。

宛美嘉問：那他什麼時候上班，晚上嗎？宛美嘉知道小黃一直都上晚班。

不是，我下周正好有一個早班，那天喬海休息。我們就說好，今天我幫他上，他幫我上那天的早班。

喬海從來都只上早班嗎？

是啊！小黃點點頭，他總是上早上七點到下午三點的班。說是他一年前來應聘的時候，就和老闆提前說好的。

宛美嘉向小黃道了謝。從「朔月」裡出來的時候，她給喬海打了電話。電話響了三聲，喬海接了。宛美嘉問他現在在哪，說自己聽小黃說了他不舒服，問他要不要緊。

不礙事的，只是頭有點疼。剛剛吃了藥，已經好點了。喬海說。

那你需要什麼東西嗎？我可以幫你買了，給你帶過去。

不用了，謝謝你。

那你今天下午有空嗎？我同事的表哥開了一家中醫館，給了我兩張中醫按摩體驗券，今天就到期了。地方也不是很遠，就在附近的街區。讓店裡的師傅幫你按一按，你的頭疼會好很多。

啊，這個，真的不用了。我自己在家裡好好休息、休息就好，謝謝你了。

宛美嘉苦笑著說：你這樣我會覺得，你是在故意躲避我。你是不是覺得我一直在糾纏你？

沒有，真的沒有。他的聲音著急了起來。小宛，其實我，我挺喜歡你的。我每天最開心的時候，就是看見你又出現在咖啡館門口的時候。

那我明天早上，能在「朔月」裡見到你嗎？

當然。喬海在電話那端說。

宛美嘉自己去了那家中醫館，接待她的是位有經驗的老中醫。（六）

咖啡

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