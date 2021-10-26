陳裕堂／圖

「我現在跟他們分開住。」向父親解釋完工作 的問題後，她提到暫時分居的事。父親沒有表示驚訝，只是保持沉默。第二次懷孕時，她被迫離開錄音室，整整十個月都被囚禁在家。愈是與肚子裡的第二個生命密集相處，她就愈感到不安，愈會想起那片黑暗中蜷縮、無力的自己。每個月的產檢都令她發現：肚子裡的生命不斷茁壯的同時，聲音的感覺反而不斷在流失。最後，產後憂鬱使她不敢見到女兒。

「我還記得，」父親突然打破了兩人間黏稠的靜默，「妳小時候看我搖鈴鐺或舞劍作法之後，都會回家拿碗敲敲打打，或是用兩個碗擦出拔劍的聲音。」這裡是一切的起點，一切聲音的起點，父親和她都這麼想。曾經，她是那個在錄音室裡實驗各種奇特聲音組合的野孩子。

「既然中了，」她看著冰棒棍上用細麥克筆寫上的「恭喜中獎」，「你要不要幫我看一下？」

兩人都用雙手緊握著中獎的冰棒棍，闔上雙眼。一股刺麻的溫熱感從父親粗糙的掌紋之間，流竄到她的手背，再緩緩溶解在血液之中，接著在她全身上下不停循環。漸漸的，刺麻感也征服了她的雙耳，彷彿戴著防噪耳機並慢慢轉到靜音。

再一次，她陷入無聲的黑暗；但這次，她毫不畏懼。

在一片闃黑之中，她感受到速度──抽象的移動感第一次如此清晰地在她腦中浮現。原來騰空飛翔就是這種感覺，她不禁微笑。明明不知道自己會被帶往何方，她的心中卻浮現出莫名的安全感。

一段穩定的等速飛行後，她開始減速，最後像一顆肥皂泡泡一樣輕盈降落。一踏上不可視的地平面，她的腳尖處便發出一道道白色光芒，呈龜裂狀往四面八方生長，彷彿她踏破了一大片浮冰。

她發熱的雙耳捕捉到極細微的聲響，來自裂縫下的海洋。

首先她溫柔地屈膝半跪，想將那聲音的輪廓速寫下來，但仍不夠靠近。於是她將立著的右膝也放下，雙手撐在浮冰破裂的邊緣，彎下身軀。

「呼──哈──」用力深吸一口氣後，她將頭探進水中。水體意外的溫暖，深處躺著一個發著同樣白光、像是巨型囊袋的物體，規律而無聲地震 動出水波。不需要聲音，她也能辨識出那是心跳。沒多久，在囊袋中突然浮現出一雙小手，有著紅潤的膚色。兩隻手膨膨的，用看的就能想像它們有多柔軟。令她驚訝的是，左手雖然有完整的五隻手指，右手卻異常地只有三隻手指。

「叮鈴鈴！叮叮叮鈴！鈴叮！」好奇的小手到處亂抓，不知從哪裡抓到了一個發著白光的圓形物體，發出她熟悉的清脆聲響。那隻孱弱的右手努力想握住它而不斷失敗時，會發出最美的聲音，令她想起兒時拿著鐵碗，在家裡四處敲打的日子。當音型已經烙印在她腦中，她才驚覺自己快要沒氣了。

「喝──」睜開眼時，她不自覺大口吸氣，彷彿自己真的在水中閉氣了很久。父親也睜開眼，露出滿意的微笑，便起身走進廟裡。

她拿著「恭喜中獎」的冰棒棍來到阿嬸的雜貨店，換了一次抽抽樂。

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「電腦放這邊就可以了嗎？」混音師進到她家後，簡單向她丈夫問好，便急忙想把全身的設備安放下來。從老家回到工作崗位後，她提議全體移動到「她家」錄音。這個家，是她真正的家。混音師和助理都進門後，她才進門。

「啊──咦啊──哈啊哈！」迎接她的，是女兒的笑聲。

一切設備架設完畢後，她跨進隔開客廳和廚房的嬰兒防護欄中，一手握著手持錄音機，一手從口袋裡掏出一枚銀色鈴鐺──那是她在抽抽樂時抽中的。女兒一看到發亮的物體，便興奮地抓了過去，開始用眼睛、手掌、臉頰和舌頭去理解這全新的事物。「叮！叮叮鈴！鈴叮鈴鈴！」不同部位、不同方式的無限組合，激盪出萬花筒般的聲音變化。像自然風、像孩子們的哀怨聲、像鐵碗胡亂地彼此敲磨──這就是那片黑暗中該有的聲音，她心想。

混音師試聽過後，給了她一個OK的手勢。「就叫……」她抱起幾個月來都沒有觸摸過的小生命，「就叫〈恭喜中獎〉吧！」

陶醉在女兒的演奏之中，一邊原地旋轉，她彷彿在跳著和女兒的雙人舞。轉向沙發時，她瞥見沙發旁的小桌上立著的小相框。那是她的第一個孩子的超音波圖，七個月大時拍的。

她看著那個孩子只有三隻手指的右手，含著淚笑了。（下）