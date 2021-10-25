「我看吉米挺喜歡現在的學校，離家又近，他成績也不差，沒必要花那麼多錢去上私立寄宿高中。他一個半大不小的孩子，不夠成熟，更談不上心理強大。如果整天跟豪富子弟混在一起，學著虛榮攀比，或者變得敏感自卑，那可真是得不償失。」

「你怎麼就不往好處去想呢？吉米進了私立學校，可以結識很多有背景的新同學，建立起有價值的朋友圈，對他的一生都受益無窮。你這個人，就是安於現狀，不思上進。」

「我覺得太要強不是件好事，給自己太大壓力，整天神經緊繃，容易出問題。」

「你是女人，得過且過也就算了。吉米是個男孩子，必須懂得借力使力，做個強者。別像我當年一根筋，就知道畫畫。人到中年才明白過來，只能拚命追趕。」

「我特別懷念咱們一家三口的日子，晚上圍著桌子吃飯，像個家的樣子。還有，吉米一天天大了，從男孩兒到大男生的過程，需要做爸爸的在身邊，跟他交朋友、陪看他比賽、給他打氣鼓勵、給他各種生活指導，包括父子間的悄悄話。」

「現在是網路時代，我們隨時可以視頻對話。清凡，我這邊的工作 不能半途而廢，你有點耐心，我向你保證，一定能讓你們過上優渥的生活。」

洪力當年從羅德島設計學院取得學位後，在紐約 知名廣告公司找到工作，從小助理做起，慢慢的也有了一份不錯的職位。他們住在一個中產階級郊區小鎮，一周五天去離家十五分鐘車程的小火車站，乘車到曼哈頓上班。顏清凡負責開車接送他上下班，再到學校載孩子去學吹小號和游泳訓練。

到了周末，他們通常會去中國 城廣東人開的茶樓吃早茶。那裡人聲鼎沸、香氣四溢，很像國內的大學食堂。（二○）