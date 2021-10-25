我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

中年心事（二○）

海沂

「我看吉米挺喜歡現在的學校，離家又近，他成績也不差，沒必要花那麼多錢去上私立寄宿高中。他一個半大不小的孩子，不夠成熟，更談不上心理強大。如果整天跟豪富子弟混在一起，學著虛榮攀比，或者變得敏感自卑，那可真是得不償失。」

「你怎麼就不往好處去想呢？吉米進了私立學校，可以結識很多有背景的新同學，建立起有價值的朋友圈，對他的一生都受益無窮。你這個人，就是安於現狀，不思上進。」

「我覺得太要強不是件好事，給自己太大壓力，整天神經緊繃，容易出問題。」

「你是女人，得過且過也就算了。吉米是個男孩子，必須懂得借力使力，做個強者。別像我當年一根筋，就知道畫畫。人到中年才明白過來，只能拚命追趕。」

「我特別懷念咱們一家三口的日子，晚上圍著桌子吃飯，像個家的樣子。還有，吉米一天天大了，從男孩兒到大男生的過程，需要做爸爸的在身邊，跟他交朋友、陪看他比賽、給他打氣鼓勵、給他各種生活指導，包括父子間的悄悄話。」

「現在是網路時代，我們隨時可以視頻對話。清凡，我這邊的工作不能半途而廢，你有點耐心，我向你保證，一定能讓你們過上優渥的生活。」

洪力當年從羅德島設計學院取得學位後，在紐約知名廣告公司找到工作，從小助理做起，慢慢的也有了一份不錯的職位。他們住在一個中產階級郊區小鎮，一周五天去離家十五分鐘車程的小火車站，乘車到曼哈頓上班。顏清凡負責開車接送他上下班，再到學校載孩子去學吹小號和游泳訓練。

到了周末，他們通常會去中國城廣東人開的茶樓吃早茶。那裡人聲鼎沸、香氣四溢，很像國內的大學食堂。（二○）

工作 紐約 中國

上一則

台中水湳機場的日子

下一則

皓月當空

延伸閱讀

中年心事（二）

中年心事（二）
加州新法 禁餐廳主動給免洗餐具、醬料包

加州新法 禁餐廳主動給免洗餐具、醬料包
中年心事（一）

中年心事（一）
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

熱門新聞

這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02

乘龍快婿

2021-10-19 02:00
顏寧儀／圖

乾洗店春秋

2021-10-19 03:02

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常