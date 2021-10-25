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大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

茶樹王（八）

草白

三十二年前，這個默默無聞的老茶人就有過近乎勇猛的行為，以獵槍打死過一隻進犯的猛虎，還從老虎嘴裡救下緬寺裡的僧人。此前，老虎已經吃掉一個大人、一名孩童，吃紅了眼。

來布朗山後，我問起此事，老人草草描述了一遍事情經過，對早年的英雄事蹟顯得異常淡漠。我也無法將眼前顫顫巍巍的老人，與那個打虎英雄聯繫在一起，遂按下不提。

在山上，我逐漸習慣日出而起、日落而息，多年來的熬夜惡習不治而癒。天晴時，在房子周邊的山林轉悠。下雨了，便坐在門廳前聽雨、喝茶。有時，也陪老人看看電視，但圖像質量實在太差，人臉都是花的，根本看不下去。日子過得簡單而安靜，除了飢餓經常在深夜來襲，將我從睡夢中搖醒。

老人照例很少說話，總是瞇著眼，身子微顫，間或望一眼那條上山的路。再也沒有採茶的布朗族婦女和扛著攝像機的人從那裡走來，期盼中的來人也遲遲未能現身。

無聊時，我在手機上查資料，意外獲知布朗山上有一株茶樹王，樹齡在一千七百年以上，不知是否安在。我想去看看，但山林那麼大，古樹參天、藤蔓交錯、昆蟲亂飛，極有可能迷路。我在手機上下載了茶樹王的照片，反覆研究，也研究不出什麼名堂來。

這天晚上，臨睡前，我在房間裡撿到一本滿紙泛黃的小冊子，隨意翻看著。躺下後，我迷迷糊糊地做夢了，不僅夢見茶樹王，還發現那個失蹤已久的姑娘正站在樹底下，仰望著高處的天空，與照片裡的場景幾乎一模一樣。

我近身上前大膽問她：這些天，你都去哪裡了？為何要將我刪除？任我一再發問，她就是不說話。（八）

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