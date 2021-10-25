我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

朔月（五）

桑文鶴

她盯著那人看了好久，越看就越覺得，他就是喬海。她又突然想起那個叫康之瑋的男人。這世上有這麼巧的事嗎？

她走回小吃店裡，問那個剛剛與他搭話的女孩：剛才跟你說話的那個人，是不是叫喬海？

女孩笑著搖搖頭：不是，他叫齊宇軒，是對面醫院的保安。

宛美嘉說：你確定？

女孩露出不悅的神情：我騙你這個幹麼！他總是上大夜班，每次上班前都來店裡買吃的，都已經有一年了。

宛美嘉看了看腕上的手表，現在剛剛十一點過五分。

她出了店門，過了馬路，去了齊宇軒值班的門房。他走出來告訴她，現在已經過了住院部的探視時間。如果要掛急診，得去旁邊的急診樓。

沒錯，聲音也一模一樣。宛美嘉看著他，齊宇軒正投來打量陌生人的目光。宛美嘉想，這事一定不會這麼簡單，即使把概率放到最大，自己也不可能在短短幾天的時間裡，見到三個長得一模一樣，卻完全是不同身分，生活也毫無交集的人。

宛美嘉靈機一動，從包裡掏出有蕭玫卡通像的印章，趁齊宇軒不注意的時候，抓過他的手，在他的手心裡使勁地按了一下。

你幹什麼！齊宇軒像是觸電了一樣，把手從宛美嘉那裡甩出。他看了看自己的手，看到了手心裡那個印章，生氣地說：你有病啊？邊說還邊使勁搓。

宛美嘉笑著走開了，這印章裡自帶的印泥是她用記號筆的墨水做的。即使使勁搓洗，幾天之內，手上也會留下印跡。

第二天一早，她去了「朔月」。喬海不在，看店的是喬海的同事小黃。（五）

上一則

台中水湳機場的日子

下一則

皓月當空

延伸閱讀

中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離

中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離
加州學童接種才能上課 醫師批政治決定

加州學童接種才能上課 醫師批政治決定
3年前 安裝下水道工人觸電亡 包商認罪罰2萬

3年前 安裝下水道工人觸電亡 包商認罪罰2萬
《老物件情懷》品德評語

《老物件情懷》品德評語

熱門新聞

這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02

乘龍快婿

2021-10-19 02:00
顏寧儀／圖

乾洗店春秋

2021-10-19 03:02

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常