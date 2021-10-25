她盯著那人看了好久，越看就越覺得，他就是喬海。她又突然想起那個叫康之瑋的男人。這世上有這麼巧的事嗎？

她走回小吃店裡，問那個剛剛與他搭話的女孩：剛才跟你說話的那個人，是不是叫喬海？

女孩笑著搖搖頭：不是，他叫齊宇軒，是對面醫院的保安。

宛美嘉說：你確定？

女孩露出不悅的神情：我騙你這個幹麼！他總是上大夜班，每次上班前都來店裡買吃的，都已經有一年了。

宛美嘉看了看腕上的手表，現在剛剛十一點過五分。

她出了店門，過了馬路，去了齊宇軒值班的門房。他走出來告訴她，現在已經過了住院部的探視時間。如果要掛急診，得去旁邊的急診樓。

沒錯，聲音也一模一樣。宛美嘉看著他，齊宇軒正投來打量陌生人的目光。宛美嘉想，這事一定不會這麼簡單，即使把概率放到最大，自己也不可能在短短幾天的時間裡，見到三個長得一模一樣，卻完全是不同身分，生活也毫無交集的人。

宛美嘉靈機一動，從包裡掏出有蕭玫卡通像的印章，趁齊宇軒不注意的時候，抓過他的手，在他的手心裡使勁地按了一下。

你幹什麼！齊宇軒像是觸電了一樣，把手從宛美嘉那裡甩出。他看了看自己的手，看到了手心裡那個印章，生氣地說：你有病啊？邊說還邊使勁搓。

宛美嘉笑著走開了，這印章裡自帶的印泥是她用記號筆的墨水做的。即使使勁搓洗，幾天之內，手上也會留下印跡。

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第二天一早，她去了「朔月」。喬海不在，看店的是喬海的同事小黃。（五）