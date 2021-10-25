陳裕堂／圖

「這裡就好，謝謝。」

聽到她這麼說，司機非常錯愕──眼前是搖曳著翠綠閃光的稻田，腳下則是幾乎看不到盡頭的單線小路。

「現在這個路口是短距離之內唯一可以轉彎的地方，不要錯過了。」幸好不遠處有一條垂直的支道躺在那裡，否則司機大概是出不去了。她看著司機平安轉彎後，，才繼續往前走。

默數著自己的腳步，她時而輕盈、時而沉重地踏步走著，腳尖著地時是包了舊抹布、微微悶住的敲擊聲，腳跟則直接俐落、又脆又亮。有時甚至不抬起腳，讓鞋底的紋路與柏油路上熱騰騰的碎礫摩擦出捏碎巧克力脆片餅乾的聲音。和掐碎核桃 模仿出的破碎聲不同，巧克力脆片的實心感會讓小石頭堅硬的音質更加突出。微風逆著她的方向拂過，在夾道的綠野平疇裡，掀起雞毛撢子刷過硬質不織布時的沙沙聲。她閉上眼睛，讓這股氣流的歌聲為她指引。

歌聲戛然而止，被某種劇烈的噪音掩蓋過去，但風還鼓動著，她的髮絲還在其中翻飛。

「轟──轟──」睜開眼，一片水泥喬木林映入眼簾。整齊劃一的樹幹一字排開，高矮胖瘦勻稱分布，連樹冠層都是同樣的黑色、同樣的葉脈、同樣的傾角和同樣的林蔭面積。農夫們不種稻了，改種電，讓原本自在的自然風在太陽能板的水泥柱之間，形成轟隆隆的亂流，還帶著異常的人工感。

她要的是稻田的聲音。

慢慢的，地景由錯落的農舍與無垠的田畦，漸層為透天厝和三合院的聚落，柑仔店、小吃鋪和理髮廳不時點綴其間。終於，她在一處廟前廣場停下。

這裡，就是一切的起點，她看著眼前的廟心想。這是這一帶唯一一間大廟，也是村子的核心。

「妳回來了。」右腳就要跨過門檻的瞬間，熟悉的招呼聲從背後傳來。

「阿嬸還在賣嗎？」她笑著問，看著父親手上提著的一大袋清冰棒。

父女兩人在香爐前的階梯上席地而坐；當她隨意抽出一支冰棒時，她父親還無法決定屬意的冰棒。她用舌尖滑過結滿碎冰的冰棒表面時，聽見了很微弱、很精緻的，踩在雪地上的聲音，大概屬於狩獵中的山貓。而明明比她晚開始吃的父親，此時卻已經吃掉了一大半，因為吃得太急，頭痛欲裂。看著父親痛得昂首跺腳，她只覺得荒謬又滑稽。

「啊──阿伯！」這宏亮的驚嘆來自一大群汗流浹背、全身髒得像是剛在水田裡打完泥巴仗回來的孩子。「你怎麼先開始吃了！」他們擁上前，三兩下就把冰棒全搶光了。

「阿伯只有吃一支，阿伯保證！」父親的笑容始終是那麼燦爛，「而且──阿伯槓龜啦！」他高舉著空白的冰棒棍，向孩子們宣告自己的霉運。為此孩子們更加興奮了，紛紛像啃玉米抓著硬邦邦的冰棒，又舔又咬，時不時發出頭痛和槓龜的慘叫。在那些哀怨聲中，她聽到某種只屬於這群孩子的和聲，像是稻田裡的自然風一樣，無法再現。她這時才想起來，自己也曾是那樣的孩子。

當所有人都沮喪地含著槓龜的冰棒棍，她才將最後一口咬了下來，並默念冰棒棍上的文字。

恭喜中獎。

「假日不是也要工作 嗎？怎麼回來了？」

兩年半前的一個凌晨，她挺著九個月大的肚子，在錄音室裡的水槽裡錄製涉水而過的聲音。丈夫多次拜託她要在家休息，但這部片的時程太過緊湊，又是足以支應錄音室幾個月收入的大案子。

「啪達──啪達啪達啪達──啪──」她耳邊縈繞著當時的水聲，沒有聽見父親的提問。

雙手撩著孕婦裝的裙襬，雙眼直盯著畫面不放，雙腿直覺性地隨著角色的腳步在水槽中踩踏。她彷彿融進螢幕中，與世隔絕。但很快的，她失去了全神貫注的能力──頻繁的踏步對子宮刺激太大，劇烈的陣痛一瞬間爬滿全身，使她在一聲嘶吼中跌在水槽裡。

她繼續嘶吼。她知道自己在嘶吼，卻聽不到聲音，彷彿所有感官都被疼痛癱瘓。一片淡粉自她的雙腿之間蔓延開來，在水槽中綻放成絲質的粉紅花瓣。她幾乎睜不開眼，起先還能瞥見混音師慌張的神情，但很快的，那片黑暗向她襲來。

在那片黑暗裡，她聽不到任何聲音。

「我說過了，那孩子有缺陷，」丈夫抱著穿著病袍的她，安撫之餘，也難掩不耐煩，「所以不要自責了。再生一個，當作是我們對那孩子的補償，好嗎？」

現在想想，她才發現這段話荒謬得無法想像；但更荒謬的，是當下一口答應的她。於是花了一年康復的她，又立刻懷了一個健康的女嬰。（中）