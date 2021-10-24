「過年放長假，公司裡需要交代下去的事太多，顧此失彼。」

「我看你心裡有鬼。現在國內的人，個個心事重重，整天瞎忙，還遮遮掩掩，不講實話。就說辛籽吧，原來挺真誠一個人，也變得虛偽起來。明明她老公住在她婆婆家，卻謊稱出國談生意去了。」

「你自己的麻煩還少嗎？少管別人的閒事。」洪力說。

「她老公許偉強可是你的老同學呀。你不覺得他這些年，變得有點奇怪嗎？」

「人人都在變，不變才奇怪。」

「洪力，你變得世故、話少、脂肪多、辭彙貧乏，這樣能做好廣告創意？」

「拜託，寫廣告詞是文案的工作 ，你要聽我整天對著你說廣告詞嗎？」

「我要你說真心話。」

「我是學攝影 出身，現在越來越喜歡用鏡頭說話，懶得動嘴多說。不過是該去健身 房跑跑步了。」

「我就是想要聽你說說心裡話。」顏清凡撒嬌地用食指戳戳老公的前胸。

「說句心裡話，我也想家，家中的老媽媽已是白髮蒼蒼。」洪力表情誇張地哼唱起歌來。

「去去，把歌唱給你媽聽去。我看你越來越滑頭，像個老司機。能不能正經一點？」顏清凡有些掃興。

「我孝敬父母、關心下一代，哪點不正經？一年不見，你都有白頭髮了，不要太過操心，小心很快變成白髮蒼蒼的老媽媽。」洪力說。

「你覺得我變得很老嗎？」顏清凡緊張不安地盯著老公問。

「現在流行奶奶灰。」洪力敷衍地說。

「你的頭髮可真是白了不少。」顏清凡摸摸洪力開始花白的頭。

「為了老婆、孩子過得好，必須抓住時機，打拚幾年。」洪力握緊拳頭，捶了兩下床頭。（一九）