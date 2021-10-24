我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

中年心事（一九）

海沂

「過年放長假，公司裡需要交代下去的事太多，顧此失彼。」

「我看你心裡有鬼。現在國內的人，個個心事重重，整天瞎忙，還遮遮掩掩，不講實話。就說辛籽吧，原來挺真誠一個人，也變得虛偽起來。明明她老公住在她婆婆家，卻謊稱出國談生意去了。」

「你自己的麻煩還少嗎？少管別人的閒事。」洪力說。

「她老公許偉強可是你的老同學呀。你不覺得他這些年，變得有點奇怪嗎？」

「人人都在變，不變才奇怪。」

「洪力，你變得世故、話少、脂肪多、辭彙貧乏，這樣能做好廣告創意？」

「拜託，寫廣告詞是文案的工作，你要聽我整天對著你說廣告詞嗎？」

「我要你說真心話。」

「我是學攝影出身，現在越來越喜歡用鏡頭說話，懶得動嘴多說。不過是該去健身房跑跑步了。」

「我就是想要聽你說說心裡話。」顏清凡撒嬌地用食指戳戳老公的前胸。

「說句心裡話，我也想家，家中的老媽媽已是白髮蒼蒼。」洪力表情誇張地哼唱起歌來。

「去去，把歌唱給你媽聽去。我看你越來越滑頭，像個老司機。能不能正經一點？」顏清凡有些掃興。

「我孝敬父母、關心下一代，哪點不正經？一年不見，你都有白頭髮了，不要太過操心，小心很快變成白髮蒼蒼的老媽媽。」洪力說。

「你覺得我變得很老嗎？」顏清凡緊張不安地盯著老公問。

「現在流行奶奶灰。」洪力敷衍地說。

「你的頭髮可真是白了不少。」顏清凡摸摸洪力開始花白的頭。

「為了老婆、孩子過得好，必須抓住時機，打拚幾年。」洪力握緊拳頭，捶了兩下床頭。（一九）

健身 攝影 工作

上一則

《老物件情懷》一件手織毛衣

下一則

蘆葦花開

延伸閱讀

好一個「漏」字

好一個「漏」字
10月3日星座運勢 雙子節制貪念 摩羯要會拒絕

10月3日星座運勢 雙子節制貪念 摩羯要會拒絕
紐約鬼屋要賣了 開價$444,444「裡面住著9隻鬼」

紐約鬼屋要賣了 開價$444,444「裡面住著9隻鬼」
「白髮轉黑」砸4萬元 真相是拔光白髮 15個月後快禿了

「白髮轉黑」砸4萬元 真相是拔光白髮 15個月後快禿了

熱門新聞

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

乘龍快婿

2021-10-19 02:00

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」