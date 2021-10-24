那個念頭唯一的內容就是：拍照，拍出滿意的、牛逼的、金光燦燦的照片。成色十足、創意十足。從那以後，我像著了魔，發狂地看各種攝影 大師的作品、紀錄片，什麼布列松、森山大道、荒木經惟、杉本博司，我把這些人的東西打印出來，貼滿家裡白牆。

平生第一次感到拍照的艱難，手中快門宛如生了鏽，很難輕易按下。我想要攝下的不僅是一些美妙的、難以言說的瞬間，應該還有別的東西，照片之外的東西，隱含著生命本身的孤獨感和偶然性。這世上應該有一個這樣的東西，能把所有照片連在一起，連成一個整體，而不是孤零零的一張、兩張照片。我想要拍出那個能把一切都連在一起的東西。無論白天、黑夜，我都沉浸在這樣的念想裡。

這些念頭的產生或許與那些電影 有關。那時候，我經常想，如果她還在給我推薦電影，我就不會那麼寂寞，就可以與她聊聊我腦子裡發生的事情。我相信，她是我唯一可以交談的人。當一個人把自己的人生全盤否定掉，重新來過，那分明是一場十二級以上的地震。

有時候，我從夢裡醒來，分明感覺到她的存在。她知道我在做什麼。我甚至想，就是她把我引到現在這條路上來，包括我這次來布朗山。

為了迎接建國六十周年，他們決定籌備一個攝影展 ，主題是「六十年六十人」，展示建國以來各行各業湧現的佼佼者。對這些事情，我一向處於消極怠工狀態。後來，有人提議我拍布朗山上的老茶人，名叫宋易安，至今仍生活在山上。其實，很久以前，我就看過他的資料，最後因採訪對象距離太遠而作罷。（七）