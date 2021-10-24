我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

朔月（四）

桑文鶴

蕭玫面無表情地看著她，面色像透明的蜜蠟。她沒有掛吊針的那隻手被醫生固定在床上，兩個手腕上都包著厚厚的紗布。

宛美嘉把印章默默地放回包裡，實在不忍再說些什麼。

病房的探視時間在晚上八點就結束了，舅媽送宛美嘉出了醫院。兩人在門口聊了很久。舅媽日日夜夜都為蕭玫懸心，整個人消瘦得不成樣子。她囑咐宛美嘉一定要照顧好自己，別讓父母擔心。宛美嘉忍著眼淚點點頭，然後從醫院裡走了出來。

她不想回家，她害怕一個人待著。她記得小時候和蕭玫同吃同睡，要好得像對連體嬰。父母來接她回家的那天，她們姊倆抱頭痛哭，說著瓊瑤劇裡一樣的台詞，像是生離死別一樣，搞得一旁的大人們哭笑不得。

宛美嘉去了醫院對面二十四小時營業的中餐小吃店裡打發時間。她買了蒸餃和米粥，坐在靠著窗口的位置出神。一個身穿灰色保安制服的男人突然急匆匆地進來，直奔櫃檯。

小吃店的姑娘說：怎麼了，小齊，怎麼這麼著急？

那個男人說：快點把包子給我，我上班快遲到了。

小姑娘笑著把裝著食物的塑料袋給他，嗔笑著說：每次都是這麼火急火燎的。

他跑過宛美嘉身邊的時候，她正在吃蒸餃，無意間瞥了他一眼，差點被口中的食物噎住。

她顧不得劇烈的咳嗽，趕緊站起身來，追在那男人的後面出了門。眼看著那人跑進了對面醫院，和站在門口的另一個保安打招呼。他的長相、他的笑容，都和喬海一模一樣。

這不可能。宛美嘉對自己說。是幻覺嗎？又或者是自己的精神也出現了問題。（四）

上一則

《老物件情懷》一件手織毛衣

下一則

蘆葦花開

延伸閱讀

兒第1次帶女友回家 爸求謹慎 做了2張「歡迎計畫表」

兒第1次帶女友回家 爸求謹慎 做了2張「歡迎計畫表」
不讓眼淚掉下來（三三）

不讓眼淚掉下來（三三）
中年離職照顧父母 淪長照繭居族

中年離職照顧父母 淪長照繭居族
香港「劍后」入選傑出青年：失敗中學習

香港「劍后」入選傑出青年：失敗中學習

熱門新聞

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

乘龍快婿

2021-10-19 02:00

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」