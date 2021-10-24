蕭玫面無表情地看著她，面色像透明的蜜蠟。她沒有掛吊針的那隻手被醫生固定在床上，兩個手腕上都包著厚厚的紗布。

宛美嘉把印章默默地放回包裡，實在不忍再說些什麼。

病房的探視時間在晚上八點就結束了，舅媽送宛美嘉出了醫院。兩人在門口聊了很久。舅媽日日夜夜都為蕭玫懸心，整個人消瘦得不成樣子。她囑咐宛美嘉一定要照顧好自己，別讓父母擔心。宛美嘉忍著眼淚點點頭，然後從醫院裡走了出來。

她不想回家，她害怕一個人待著。她記得小時候和蕭玫同吃同睡，要好得像對連體嬰。父母來接她回家的那天，她們姊倆抱頭痛哭，說著瓊瑤劇裡一樣的台詞，像是生離死別一樣，搞得一旁的大人們哭笑不得。

宛美嘉去了醫院對面二十四小時營業的中餐小吃店裡打發時間。她買了蒸餃和米粥，坐在靠著窗口的位置出神。一個身穿灰色保安制服的男人突然急匆匆地進來，直奔櫃檯。

小吃店的姑娘說：怎麼了，小齊，怎麼這麼著急？

那個男人說：快點把包子給我，我上班快遲到了。

小姑娘笑著把裝著食物的塑料袋給他，嗔笑著說：每次都是這麼火急火燎的。

他跑過宛美嘉身邊的時候，她正在吃蒸餃，無意間瞥了他一眼，差點被口中的食物噎住。

她顧不得劇烈的咳嗽，趕緊站起身來，追在那男人的後面出了門。眼看著那人跑進了對面醫院，和站在門口的另一個保安打招呼。他的長相、他的笑容，都和喬海一模一樣。

這不可能。宛美嘉對自己說。是幻覺嗎？又或者是自己的精神也出現了問題。（四）