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3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

黑暗中的聲音（上）

歐劭祺
陳裕堂／圖
陳裕堂／圖

「能用的都拿來吧，不用慢慢挑了。」她的語氣有些不耐煩。

助理抱著一大紙箱的雜物，從工作室搖搖晃晃地小跑步進入錄音室，沿路上發出「匡啷匡啷」、「啪沙啪沙」等混亂的聲音，由小漸大──起初聲波在狹窄的走廊中，彈碰出不小的回音。但在流入錄音室的瞬間，漣漪便被吸音棉完全吞噬，只剩下穩定的、像是嬰兒玩具的撞擊聲。

紙箱對她而言彷彿是透明的：不規則形狀的木塊、壁面偏厚的塑膠杯，裡面可能裝著大小不一的金屬球，還有那疊她從入行第一天到昨天，都在收集的枯樹葉。助理也拿了幾片，但透過剛剛微弱的啪沙聲，她肯定那疊枯葉只剩碎片了。

「啊──」金屬球散落一地，放肆的跳躍聲壓過手忙腳亂的助理的驚叫。

「噓──」

突然，她拔下麥克風，對著就快耗盡體力的金屬球收音。隨著跳躍高度愈來愈低，她也跟著蹲得愈來愈低，將麥克風貼近地面，直到一切靜止。

「我會存起來，以防妳隨時想到要用。」合作多年的混音師把這突如其來的音檔，存進「靈感」槽。那是她專屬的音檔資料庫，裡面滿是奇怪的檔名──〈喝了威士忌淋雨〉、〈遶境隊伍裡的貓〉、〈無弦的吉他〉，所有名字都獨一無二，卻同樣不知所云。但這全是兩年半前的檔案了。

她沒有指示應該要取什麼檔名，混音師只好用〈情緒一〉簡單代替。

緩慢伸直膝蓋時，眼前投影幕上的景象令她想起那部電影。但她想到的，不是其中主角們涉過混濁洪水的片段，而是她在為這段畫面錄製音效時，突然向她襲來的那片漆黑──深不見底，像片中的洪水一樣要將她沖倒。

「老師……」助理欲言又止，看著鑲在牆裡的電子鐘，那四個大大的紅色的零。已經是這禮拜第四次留到十二點。

她知道，大家都累了。嘗試了一整天，就是找不到適合這段畫面的聲音。

「幫全黑的畫面配音？導演是在開玩笑嗎？」丈夫在手機另一頭感到荒唐的神情，簡直跳了出來。擬音師，為電影畫面錄製音效的後製人員。「導演就想在那裡插入一段黑畫面，說是整部戲的最高潮，卻又不把他想要的音效說明清楚，只說了『最難以掌握的聲音』。」她向丈夫說明狀況。

這是她回到職場後的第二部戲。初次回歸之作只能說是小暖身，一部一小時的短片，音效也只有常見的腳步聲、雨聲等等。但眼前的這部，是名導演的大案子，是她再次大展身手的機會。

「我覺得……那個感覺不見了……」但同時，眼前的挑戰也令她意識到這點。

「什麼感覺？」丈夫察覺到她漸弱的聲音。

「跟聲音同在的感覺。」

此時手機裡傳出不明的音訊。起先出現的碰碰聲像是手機撞擊木頭地板的聲音，接著浮現出的高頻雜訊則像是麥克風對著音響時發出的刺耳聲，最後她才辨認出一切噪音背後咯咯的笑聲。

「啊──不行！那個不行！女兒拿來玩了，有被嚇到嗎？」

「沒有，沒事。」她踩下煞車，停在抵達住處前的最後一個紅燈下。「我快到家了，先掛了。」女兒怎麼還沒睡，她本來想問。

「跟馬麻說再見──再──見──」

綠燈亮起，油門沒能催生引擎聲裡歸心似箭的情緒。

「啪擦！」鑰匙俐落轉開，大門有點用力地敲在牆上。剛走進房裡時，她沒有立刻開燈，像是試圖要理解一片黑裡到底能有什麼聲音，又像是等著誰來迎接。

很快，她就開燈了。眼前是單人床和小矮桌，以及桌旁充當迷你沙發的大型坐墊。她和家人早就分開住了，大約同時「靈感」槽裡的音檔便開始堆積灰塵。

「老師，請問有什麼事嗎？我已經離開錄音室了……」她又打了一通電話，給助理。

「不是，不是要你做什麼，」她因為助理的畢恭畢敬，不小心笑出聲，「只是……要你幫我告訴老闆，我明天請假。」

「叮叮叮叮──」

她從沒錄製過火車駛過平交道的聲音，通常拍攝團隊會現場收音。這不是她要的，不是那片黑暗裡會出現的聲音。

下車後，她才想起這是她出嫁六年後，第一次回到這裡，高中時看膩了的舊式車站而今變得格外新鮮。通常火車到站的畫面會搭配雜沓的交談聲和各種形狀、快慢和濃淡的腳步聲，但這班車只有她一人下車。當音軌中的聲音愈單純，擬音師就要製造出愈高的張力和精準度。但那片黑暗究竟是像暴風雨一樣的複雜，還是像一個人的車站一樣單純，她心中完全沒有答案。（上）

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