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台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

中年心事（一八）

海沂

「媽，顏清凡是一個家庭主婦，不是國務卿。你跟她講那些國家大事有用嗎？還是讓她幫著做飯去吧。她這些年在美國，別的沒學會，做飯可是大有進步，中餐、韓國拌飯、義大利麵，樣樣拿得出手。」洪力說。

「沒用我也得說道、說道。川普真讓人生氣。」婆婆很倔強。

「我除了會做飯，還是當地中文學校的老師，很受家長稱讚好嗎！」顏清凡不滿地瞥了老公一眼。

「我的大孫子吉米，除了長個兒，沒見長肉啊。你說，你愛吃什麼，奶奶給你去做。」

「他現在正是竄個兒的時候，瘦點很正常。我年年帶他去體檢，發育正常，沒毛病。只是擔心他像洪力那樣，中年發胖。」

顏清凡對老一代人迂腐的胖瘦觀念，很不以為然，忍不住懟了婆婆兩句。

「人到中年，胖點有福氣，特別是男人，看著有分量、有氣勢。」

顏清凡假裝沒聽見，心裡卻罵：你在養豬呢？

「清凡是把吉米教得不錯，講中文，跟咱們交流沒問題。」洪力的老爸慢悠悠地說道，算是對兒媳給予了一點肯定。

「那種學校，業餘水平。」洪力一臉的瞧不起。

「洪力，看你累的，別躺沙發上睡，再跟吉米一樣式地感冒了。你們都別走，在家住下，房間我和你爸都給整理好了。」

晚上回到臥室，顏清凡小聲埋怨：「在你父母面前，你就不能說我一句好話？」

「我也沒說你壞話呀。想想看，我要是告訴父母，你在美國出了重大車禍，他們還不得擔心死！」

「車禍的事，我想起來就頭疼心煩，你千萬別提。你說我教中文是業餘水平。業餘？吉米的中文表達能這麼好嗎？」

「你太敏感了。」

「我敏感？別人都說我在美國待傻了呢！你整天忙什麼去了？答應給吉米的貓，竟然都忘記帶回來。」（一八）

美國 車禍 義大利

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