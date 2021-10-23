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台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

茶樹王（六）

草白

有人說是香樟、有人說是烏桕，誰也不能確定。我甚至還問了南方嘉木的老闆諶先生，對方氣得想罵人，白白走丟這麼一位優秀的品茶師。

後來，我無意中聽一位熟知內情的人講，茶館裡的人根本是拿她當搖錢樹，遇到同行有新開發的產品，總是讓她去品評。一天到晚除了喝茶還是喝茶，導致味覺失靈，什麼也品不出來。一氣之下，她不告而別。這些話，也不知是真是假，聽起來倒也算是一個出走理由。

如此過了一段時間，我沒有找到任何線索，不得不放下。某天深夜，整理資料時，我翻到那些照片──那次茶藝展示的照片，第一次發現照片裡的人有些拘謹，舉手投足間帶著一股隱祕的情緒，好似在抗拒什麼，完全沒有記憶中「行雲流水」的感覺。回憶與照片事實帶來的偏差，讓我不知該相信哪一個。

那幾年，我的生活開始出現變故，伴侶之間隱祕的縫隙逐漸增大，到了無法忽視的地步，而原本交往密切的朋友越來越疏於聯繫。一貫強壯的身體也慢慢走下坡路，一旦超負荷運作，便倦怠不堪。

我遠離了一些可有可無的圈子，成功戒了菸酒，手機上的社交軟件好幾個月也不去瞅一眼。一切可有可無的交往都讓我感到厭惡，這大概就是他們所說的中年危機吧！但我實在有些享受這種狀態。

安靜下來，回顧過往歲月，人生已然過去大半。半途解體的婚姻、乏善可陳的人際交往、脆弱的親情……我發現自己的生命中，並沒有太多值得回憶的時光。就在那種情況下，一個荒唐的念頭硬生生地長出來，怎麼也無法拔除。我千百次地告誡自己，那是可笑的，沒有任何可取之處，搞不好會把自己的人生毀掉。（六）

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