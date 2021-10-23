我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

沉默的麥田（全文完）

舒怡然

郵輪上的最後一天，老麥和雪瀅相約，到頂層的觀景餐廳小聚話別。老麥還是那一身黑色裝束，只是把墨鏡換成了細金屬框變色鏡。他先一步到了餐廳，見雪瀅遠遠地走過來，她依舊是那件紫色暗花旗袍裙，但沒再用白絲巾遮掩身條曲線，使她看上去更加嫵媚性感了。

雪瀅見老麥面前擺著她的新書，不覺一怔。

他捧起書，謙恭地說：「簽個名吧！若不是看到這本書，我怎麼可能找到瑩子呢？這輩子尋尋覓覓的，想一想，也值了。」

雪瀅的眼圈紅了。她想抱住面前的男人，摸摸他鬍子拉碴的臉，親親他的眼睛、他的嘴唇。可她什麼都不能做，除了簽名。她拿起筆，在書的扉頁上，一筆一畫地寫下自己的名字。

他們望著窗外，波光粼粼的海面像鏡子一樣，映射出晚霞的光彩和絢麗。

「這景色，總讓我想起家鄉的麥田。你回去過嗎？」她問。

「十多年前回去過。他走的時候，腦血栓，還不到六十歲。」

她知道他在說誰，她沉默了許久。

他們沒有說太多的話，多半時間都是在看海，默默相視，然後再面朝大海，好像這樣就夠了。明天清早，郵輪一靠岸，他們就要各奔東西了。

老麥告訴她，他有個好主意。她催促他，快點說出來聽聽。

「回國後，我要去聯繫出版社和影視公司，我來出贊助，爭取買到你小說的影視權。連影片名字我都想好了。」

雪瀅眼睛一亮，「快說啊，是什麼名字？」

老麥詭祕地一笑，「先保密，等成功了再告訴你。」

他去冷飲機那邊端來了兩杯飲料，把一杯遞給了她。

「你喜歡這個，對吧？」

「嗯，椰奶。」

「羊奶，只能留給懷念了。」

他們碰了一下杯子，一飲而盡。（全文完）

郵輪 小說

上一則

300藏品破1.5億美元 佳士得秋拍台北預展搶先看

下一則

老樣子，給自己

延伸閱讀

艾美獎不戴口罩 官員：影視豁免、未違防疫

艾美獎不戴口罩 官員：影視豁免、未違防疫
避免淪查稅箭靶 700藝人工作室註銷

避免淪查稅箭靶 700藝人工作室註銷
ViacomCBS傳重組派拉蒙影業 影視分家高管換人

ViacomCBS傳重組派拉蒙影業 影視分家高管換人
無懼疫情加劇 郵輪業者擴大營運

無懼疫情加劇 郵輪業者擴大營運

熱門新聞

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banks）作品「垃圾桶裡的愛」，今天在倫敦以1858萬英鎊（約2560萬美元）的天價落槌，不僅刷新班克西作品拍賣價紀錄，也遠超出會前估價。美聯社

班克西半毀作品「垃圾桶裡的愛」 1858萬英鎊天價落槌

2021-10-15 11:48

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」