沉默的麥田（全文完）

在郵輪 上的最後一天，老麥和雪瀅相約，到頂層的觀景餐廳小聚話別。老麥還是那一身黑色裝束，只是把墨鏡換成了細金屬框變色鏡。他先一步到了餐廳，見雪瀅遠遠地走過來，她依舊是那件紫色暗花旗袍裙，但沒再用白絲巾遮掩身條曲線，使她看上去更加嫵媚性感了。

雪瀅見老麥面前擺著她的新書，不覺一怔。

他捧起書，謙恭地說：「簽個名吧！若不是看到這本書，我怎麼可能找到瑩子呢？這輩子尋尋覓覓的，想一想，也值了。」

雪瀅的眼圈紅了。她想抱住面前的男人，摸摸他鬍子拉碴的臉，親親他的眼睛、他的嘴唇。可她什麼都不能做，除了簽名。她拿起筆，在書的扉頁上，一筆一畫地寫下自己的名字。

他們望著窗外，波光粼粼的海面像鏡子一樣，映射出晚霞的光彩和絢麗。

「這景色，總讓我想起家鄉的麥田。你回去過嗎？」她問。

「十多年前回去過。他走的時候，腦血栓，還不到六十歲。」

她知道他在說誰，她沉默了許久。

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他們沒有說太多的話，多半時間都是在看海，默默相視，然後再面朝大海，好像這樣就夠了。明天清早，郵輪一靠岸，他們就要各奔東西了。

老麥告訴她，他有個好主意。她催促他，快點說出來聽聽。

「回國後，我要去聯繫出版社和影視公司，我來出贊助，爭取買到你小說 的影視權。連影片名字我都想好了。」

雪瀅眼睛一亮，「快說啊，是什麼名字？」

老麥詭祕地一笑，「先保密，等成功了再告訴你。」

他去冷飲機那邊端來了兩杯飲料，把一杯遞給了她。

「你喜歡這個，對吧？」

「嗯，椰奶。」

「羊奶，只能留給懷念了。」

他們碰了一下杯子，一飲而盡。（全文完）