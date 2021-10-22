「可我還是喜歡現在的教練，他很愛開玩笑，還養了三隻貓。」

「你爸給小貓畫過素描，還選去參加過全市中學生畫展。罰他再給你畫一隻貓。」爺爺說。

「爺爺，我想要一隻真的貓。」吉米執拗地堅持。

「現在有種說法是，養貓的人有愛心，心思細膩，還有奉獻精神。有個貓也好，讓吉米學著照顧別人。」顏清凡說。

「這個說法我看靠譜。洪力從小就心腸軟、會疼人、對貓照顧的，我看著都嫉妒，是不是？」婆婆轉過頭去問兒子。

洪力敷衍地呵呵兩聲，眼睛一直沒離開手機 。他盯著看微信 的專心，遠勝過看老婆和看老媽。顏清凡猜想老公正在看他合夥人的微信，她早就覺得老公跟那個女合夥人關係曖昧，他經常給那個女人發的朋友圈點讚。據說那個女人離了婚，特別能喝酒、會應酬，外號叫「社會活動家」。

「好不容易湊齊一家人，在家多住幾天。洪力，別老低著頭看手機，來，跟媽說說話。清凡，你說美國 人煩不煩川普？」

顏清凡還沒來得及開口，她婆婆自己便說開了：

「我在電視上一看到川普就來氣。你看他那個稻草一樣的頭髮，你再看看他那張雞屁股小嘴，看著就不像好人！他不好好當美國人的總統，整天管別人家的閒事幹什麼？真是橫行霸道不講理。聽說很多美國人都罵他，是不是？咱今年春節不出去下館子，就在家裡吃飯。你爸買了那麼些菜，單位上還發了一箱王哥莊大饅頭，吃不動。你們又帶回家那麼多東西，我看到正月十五，也吃不完。你們哪也別去，在家一塊兒幫著吃。」

愛說話的婆婆東拉西扯地講著，堅持要他們留下來。（一七）