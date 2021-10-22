她的兩隻腳異常沉重，如同陷入麥地的爛泥巴裡，任憑怎麼用力，都難以自拔。她想高聲喊叫，卻怎麼都張不開嘴。她感到兩臂被人拉扯著，朝一個方向跋涉、攀緣、上升。她又聽到了那個熟悉的喊聲：「你不要來了，再也不要來了！」非常清晰，好像就在她耳邊。她奇怪自己怎麼又回到了家鄉、回到了麥田，不是已經離開許多年了嗎？

強烈的光線刺得她睜不開眼睛。她最先看到的是老麥，他鐵青的臉，還有他額頭上的汗珠，他的手正握著她的手。

「老天開眼，你總算醒來了。」老麥長長地吁了一口氣。

「這是在哪兒？我們不是在海裡潛水嗎？」她困惑地問，發覺自己躺在海濱公園的沙灘椅上，身上蓋著藍條浴巾。

「我們和海魔王做了個遊戲，它把你抓走了，我又把你給搶了回來。」老麥笑了，笑得像孩子一樣開心。

雪瀅掙扎著要坐起來，他急忙用雙手按住她的肩膀，「別動，安靜地躺著。哪兒都不能去，過一會兒，咱們一起打車回郵輪 。」

她把手按在他寬厚的手背上，「你……又救了我一次。摘下墨鏡吧，我想看一下天鵝絨，天鵝絨一樣的眼睛。」她哽咽著說。

老麥無奈地搖搖頭，「天鵝絨，早沒了。三十歲那年，開卡車從廣東運奶粉到內地，出了場車禍 ，只保住了一隻。」他慢慢地摘下墨鏡。雪瀅看見了一隻假眼球，漠然的，沒有憂傷，也沒有歡愉；而另一隻眼睛裡，閃著亮晶晶的淚珠。

「我明白了，為什麼是三百二十本書。三十二年了，以一當十，除了大春哥，還能是誰呢？」

老麥把墨鏡重新戴起來，「還是叫我老麥吧，大春已經死了。」（一四）