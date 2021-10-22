陳裕堂／圖

她從演唱會出來，已經是晚上十點。她還不想回家，就在附近的街上走走。忽然，目光所及之處，她看到了一個熟悉的人。

那個人站在公用洗手間的外面，像是在等人。宛美嘉盯著他看了好久，雖然髮型有點略微不一樣，穿衣服的風格也大相逕庭，可宛美嘉很確定，那個人就是喬海。

她走過去說：喬海，你好。

那人正低頭看手機 ，絲毫沒有意識到宛美嘉是在跟他說話，直到宛美嘉用手拍了拍他的肩膀。

他左右看看，然後問宛美嘉：你在叫我？我們認識嗎？

就連說話的聲音都一模一樣，這世界上不可能有這麼像的人。

宛美嘉低下頭苦笑了一聲。她說：喬海，你這樣就不好了。其實你不喜歡我，可以和我直說的。這座城市裡的咖啡 館那麼多，你放心，我不會再去糾纏你。

那人驚訝地望著宛美嘉，一時語塞。這個時候，從洗手間裡走出一個瘦高的短髮女孩，應該就是他在等的人。女孩過來說：康之瑋，咱們走吧。

你叫他什麼？宛美嘉忍不住問她。

那個女孩也吃了一驚。她上下打量了宛美嘉一番，問那個和喬海長得一模一樣的男人：康之瑋，她是誰啊？你認識？

那個被他叫「康之瑋」的男人，一臉茫然地搖了搖頭。他看宛美嘉的眼神很陌生，不像是裝的。

看樣子真的是自己認錯了人。宛美嘉狼狽地說了聲抱歉，低著頭走了。

演唱會後的第三天，宛美嘉再次去了「朔月」。

喬海果然在，見到宛美嘉來，他看起來很高興。點單的時候，他問宛美嘉是不是一切照舊。宛美嘉在喝咖啡的間隙裡，偷偷打量喬海。她努力回想著康之瑋的樣子，百思不得其解。這世界上真的有兩個陌生人會長得如此相似嗎？

離開前，宛美嘉問喬海：你一個人住在G城嗎？你的家鄉是哪裡的？你有兄弟姊妹嗎？

喬海被她問得愣住了一下，然後很快緩過神來。我父母去世得早，故鄉也沒有什麼走得近的親人了。我現在自己生活在這裡。他揉揉後腦勺，有點不好意思地說：我沒有什麼遠大理想的。我在「朔月」工作 得很開心，每周工作五天，生活平淡規律，我已經很滿足了。

宛美嘉沒再說什麼。

晚上宛美嘉接到了媽媽的電話。她問宛美嘉是不是一切都好，有沒有按時吃飯。然後又說：你表妹又住院了，這次送去了G城的醫院，你這幾天有空去看看吧！宛美嘉說好。

媽媽說的表妹是指蕭玫，蕭玫是宛美嘉舅舅的女兒。小的時候有那麼幾年，宛美嘉被工作忙碌的父母寄養在舅舅家，和蕭玫共用同一個房間。她和蕭玫的感情很好，即使後來各自長大，天各一方，也會經常聯繫。

蕭玫在上大三的時候因為抑鬱症休學一年，返校後病情又加重，不得已只能退學。宛美嘉的舅舅、舅媽都以為蕭玫發病的根源在於一次失敗的校園戀愛，但大夫說不排除病理因素。他打了個比方：好比一杯水，不管你對它說多少次，你是鹹的、你是鹹的，它都不會自己變鹹。只有你把一勺鹽加進去，它才會變鹹。

大夫給蕭玫開了一些抗抑鬱的藥，可舅舅覺得如果真的吃了這些藥，恐怕不是精神病也會變成精神病，於是開始的時候，只是把蕭玫留在家裡，好吃好喝地養著，過段時間就帶她出去散散心。

可蕭玫的病一直沒好，反而更加嚴重。每次精神崩潰時都會用刀自殘，還要自殺，而崩潰之前毫無徵兆。幾次下來，舅舅慌了，這才開始讓她按時吃藥。但似乎耽擱的時間太長，已經有點晚了。

宛媽在電話裡長嘆一口氣：幸好家裡的窗戶都已經被你舅舅焊死，她沒能跳樓，所以這次又是割了腕。你舅媽還很自責，明明每天都檢查好幾遍的，可還是百密一疏，不知道蕭玫什麼時候藏下了一把小刀。

宛美嘉在電話這頭沉默，蕭玫的事是整個家族心頭的痛，她也早已經說不出什麼安慰的話來了。

說完蕭玫，媽媽又問宛美嘉最近過得怎麼樣，如果缺錢就跟家裡說。（二）