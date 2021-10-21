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中年心事（一六）

海沂

聖誕節時幾個少年夥伴組了一個小樂隊，邀他參加，讓他有點受寵若驚。他正處在半大不小，想擺脫父母、放飛個性、被同伴認可、做一個大人的階段，朋友對他來說特別重要。剛去排練過兩次，媽媽就拽著他飛回了中國，心裡不情不願。

他中文雖然說得不錯，但離開了可以一起玩鬧的朋友，與父母、家鄉人，除了吃吃喝喝，找不到共同話題，有種說不出來的隔閡與失落。他在美國玩得好的朋友，基本上不用微信，聯繫起來不是特別方便。突然發現了一隻讓他動心的小貓，盼望能早日見面，陪他度過孤獨的日子，卻再次被大人忽視掉。他覺得沒人在乎他的心情，一個人悶悶不樂。

他們一家三口隔天去了顏清凡的婆婆家。吉米的奶奶疼愛地拉住孫子的手說：「全家人都回來了，吉米，讓奶奶好好看看。」

「不是全家，還少一隻貓，爸爸答應我的。為什麼忘記帶回我的查理？」吉米看著洪力，對他不依不饒。

「俗話說，男不養貓、女不養狗。吉米，咱不養貓。你爸小時候撿過一個流浪貓回來養，嬌滴滴的，竟事兒，難伺候。有時候還一驚一乍地嚇唬人，弄得屋裡到處都是毛，怪膈應的。」奶奶說。

「爸爸，你養過貓。貓在哪？」吉米四下張望。

「早就讓外面的野貓給勾引走了。」洪力說。

「走了好，省心。」奶奶說著拍了拍手。

「一定是沒人陪牠玩，才離家出走的。」吉米遺憾地說。

「好了，吉米，咱們說點正事。秋天送你去寄宿學校，怎麼樣？」洪力拍拍兒子的肩膀。

「那裡有游泳池嗎？」吉米問。

「傻兒子，那麼好的私立學校，當然有游泳池了。五十米的標準泳池，外加十米跳台。」（一六）

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