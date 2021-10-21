那時候，我還和妻子住在同一個屋簷下，儘管已是分居狀態。十年婚姻生活，讓我筋疲力盡，再沒有餘力去揣摩另一名女性的心思。與她的交往，讓我輕鬆自在，沒有負擔。我不知道那種奇怪的感覺是什麼時候開始的，大概早就存下了，被藏在某個深暗的角落裡。當既定秩序被打破，她忽然退出我的生活，從大眾視野裡徹底消失……我才意識到那枚種子早已埋下。

那天傍晚，我離開昏暗的林子，與陪伴了一天的草木植物作別，內心充盈著久違的安寧與滿足。回去睡一覺，明天一到，我又能見到它們了。只要我願意，可以天天如此，不必返回山下的世界。

我忽然明白老人為什麼不願意下山生活，其實，這日復一日的發呆和閒逛，就是最好的生活。黃昏暮色中，我想東想西，竟然擔心自己如此久了，或許就不想離開。

回到屋裡，燈光下，老人已經擺開茶陣。我疑心，這整個下午，他都在喝茶──這山上的每一天，他都是如此度過吧。門前坡地上那片茶樹林，每年、每季所萌發的新芽，大概都被他喝進肚子裡去了吧。這樣的日子，可真是愜意啊！

我猶豫著從老人手中接過茶盞。這熟悉的動作，讓我想起那個人。模糊的身影再次出現在眼前。這一回，我似乎看得清楚些了。一處凝碧的深潭邊，一襲翠綠衣衫緩緩現身，映入眼簾；當定睛細看，眼前除了空無的暮色與沉默的對飲者，什麼也沒有。

老人不再將檳榔葉貼附在額上，臉上表情在暮色中也逐漸舒展開，就像茶葉在水中次第打開。淡綠的茶湯，鮮爽、醇厚宛如深山古樹，縹緲散淡處又有雲霧繚繞之姿。（四）