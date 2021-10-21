陳裕堂／圖

遇到喬海的那天，是宛美嘉在新家裡醒來的第一天。一大早，天氣挺好，她從小區的後門裡出來，在還不熟悉的背街上散步。那家咖啡 館的招牌是宛美嘉喜歡的苔蘚綠色，名字叫「朔月」，宛美嘉走了進去。牆上的掛鐘顯示，現在是早上八點十五。

店很小，只有幾張桌子，喬海是咖啡店裡唯一的店員。宛美嘉在靠窗的位置上坐下，喬海為她端上一杯清水，然後問她想點些什麼。他的聲音很好聽，宛美嘉抬頭看看他，頎長清秀的單眼皮男生，是自己喜歡的類型。

宛美嘉要了一份三明治和一杯咖啡，看著他在吧檯後面低著頭準備。咖啡上桌的時候，宛美嘉聽見他說：你應該是第一次來，我以前從來沒有見過你。他的聲音很好聽，臉上的笑容也恰到好處。

宛美嘉的心暗暗一動。她抬起頭，望著他說：我剛剛搬來這裡。

宛美嘉在朔月咖啡館裡坐到了九點半。從咖啡館出來的時候，她已經開始在心底感覺，自己與前男友分手，並不是一件壞事了。人生峰迴路轉，沒有一地雞毛的分手，她也不會搬家來到城西，也不會遇到單身的喬海。

從那以後，宛美嘉每隔幾天就會去「朔月」裡坐坐。喬海總是上早班，而清晨的「朔月」裡總是沒有多少客人。夏天快到的時候，宛美嘉想起了躺在自己抽屜裡的兩張演唱會門票。

宛美嘉把其中一張交給喬海時，注意到了他臉上遲疑的神色。

宛美嘉說：這個周六晚上八點，在城南的體育場，你可以去吧？

喬海拿起票看了看：演唱會是不是很晚才會結束，我早上要早起，來這裡上班。

周日你也要上班嗎？你不是只有周一到周五才上班嗎？

哦，周日早上上班的同事老家有事，所以我們臨時換了班。他把票放回到桌子上。

氣氛冷了下來，宛美嘉有點尷尬了，她不知道該說些什麼才好。喬海注意到她神色的變化，也許是真的怕宛美嘉誤會自己，他趕緊說：真的是時間不合適，我其實很想和你一起去的。

宛美嘉什麼也沒說，對著他笑了笑。

這個時候店裡來了客人，趁喬海去招呼客人的時候，宛美嘉離開了。票她沒帶走，還放在桌子上。

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周六的時候，宛美嘉自己去了演唱會。其實她的心底還有一絲隱隱的期待，也許喬海最終還是會出現。可演唱會就要過半了，也沒有喬海的影子，宛美嘉的心漸漸地沉了下去。

她揮舞著手裡的螢光棒，盡量把自己融進歌迷的狂熱氣氛裡去。她想起半年前，自己在網上好不容易搶到這兩張票的情景。票是買給自己和當時的男友的。可現在物是人非，她從未想過，自己會一個人來聽這場演唱會，也沒想到自己期待坐在身邊的男人，已經不再是當時的那一個。

感慨之間，宛美嘉被場內巨大的歡呼聲震得回過神來。原來是做為表演嘉賓之一的女歌手出場了，台上的樂隊也開始配合，一首歌的旋律響了起來。頓時，有什麼東西在宛美嘉的腦子裡炸開了，她癱坐在座位，動彈不得，無聲的眼淚汩汩而出，很快就匯成了一條河，載著她回到了前年的夏天。

宛美嘉痛苦地閉上眼睛，她怎麼也沒有想到，表演嘉賓會唱這麼一首小眾的歌。在她看來，這也許是上天對她的一種提醒。是的，她想，我不該來的，我不配輕鬆快樂、我不該得意忘形，我有什麼資格來享受人生？我是罪人，我是個罪人啊！

前年夏天，宛美嘉大學時的好友湯晴、周歡，還有曲小滿，一起去自駕 遊。出發第一天的途中，湯晴發給了宛美嘉一段視頻，視頻裡，她們三人坐在車裡開心地笑，跟著車載音樂大聲地唱，當時她們唱的，就是這首歌。

那是宛美嘉收到來自她們的最後一條信息。後來那段視頻宛美嘉一直沒有勇氣再看，也再沒有勇氣去聽那首歌了。

沒有撐到演唱會結束，宛美嘉就已經大汗淋漓，像是剛剛和誰打了一架。（一）