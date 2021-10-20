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賣房記（全文完）

真泥

莉亞盤腿在那個原木小桌前打坐。疫情期間，這已經成為她隔三差五的家常功課了。桌上的五彩玻璃燭台裡點了一支蠟燭，閃爍的燭光使那尊木質佛雕忽明忽暗。客廳裡的燈光調得很暗，四周模糊，只有那尊佛雕在燭光裡閃現。

她心緒紛亂，閉著的雙眼眼皮微微抖動。十幾天來，她每天晚上就這樣連續打坐，使自己失控的情緒穩定下來。她一會兒在內心譴責自己違背了契約，對不起姍姍，一會兒又看到姊姊的面孔從那個支離破碎的螢屏浮現；一會兒覺得自己理直氣壯，一會兒又被擔憂和焦慮壓倒。

越接近四月底，這種擔憂和焦慮就越發強烈。她知道，疫情期間，雖然政府禁止驅趕交不起房租的房客，但是在租約到期的情況下，還是有可能要求她另尋一個月短租的。有時她聽到門口有窸窣聲，就會感到毛骨悚然，惟恐有人來下驅逐令。就這樣日復一日，過了四月底，竟然什麼也沒發生。

等待，是如此漫長。姍姍無可奈何地看著窗外，後園裡一派淒涼。昨夜的一場風雨，將花園弄得七零八落。她沒想到賣房的事會發展到這種令人失望的地步。她的完美計畫像是自家後園裡那些鳶尾花，才剛剛抽出纖長的花莖，頂著飽滿的花蕾，正待開放。可是，花瓣還沒來得及舒展，那纖長挺秀的花莖就被突如其來的狂風摧折了。

姍姍不由自主地走進後園，她心疼地扶起一株株鳶尾花彎折的花莖，找來支撐花莖的綠色鐵支架，將那纖長的花莖固定在支架上。她就這樣一株一株慢慢地扶起那些被風雨打彎的花莖，她的情緒也慢慢平靜下來。她盼著這些鳶尾花會在不久開放。（全文完）

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