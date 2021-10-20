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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

沉默的麥田（一二）

舒怡然

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郵輪下一個停靠的港口是墨西哥的科蘇梅爾島，這是整趟郵輪航線最精彩的一站，許多遊客就是衝著圖盧姆馬雅文明遺址來的。但雪瀅卻是例外，加勒比海郵輪的幾條航線她都來過，幾個馬雅文明遺址她也都去探索過。這次她想躲開旅遊大部隊，到沙灘去看海，給自己一個發呆的機會。

自從讀書分享會之後，不管走到哪裡，總有人找她簽名留念。她感到一種被包圍的窒息，極想找個清淨的地方放鬆神經。

雪瀅下了計程車，回頭一看，見老麥正從另一輛計程車裡鑽出來，他依舊戴著那副黑框墨鏡。他們這是不約而同或不謀而合了。老麥趕上來，指了指他背後的挎包，「去潛水吧，你怎麼樣？」

「我只會狗刨，恐怕不行吧！」她面露難色，一副求救的樣子。

「沒事兒，公園裡有全套潛水裝備出租，再說，還有我呢。」老麥咧嘴笑了，齊刷刷潔白的牙齒又讓她陷入想入非非的境地。何時才能忘掉大春、忘掉麥田、忘掉過去的一切呢？一陣莫名的沮喪攫住了她，讓她不能自抑。

「你，沒事吧？」老麥關切地問。

她搖搖頭，「沒事，就是有點緊張。」

「跟住我，別潛得太深，就不會有事。」老麥的信心滿滿，也給了她一種鼓勵。

雪瀅換上了藍色救生衣，戴上面鏡，手裡拎著蛙鞋，全副武裝地朝老麥走過來。他看著她俏麗的身影，好半天才回過神來。雪瀅一向忌諱穿泳裝，每當自己的身體線條被暴露得一覽無遺，都會令她心驚肉跳、手足無措。可在老麥面前，她心裡的堤壩似乎正在坍塌，連她自己都深感驚訝，懷疑自己是不是病了，這麼突兀的心理急轉彎，簡直是不可思議。（一二）

郵輪 航線 墨西哥

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