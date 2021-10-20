阿普航空／圖

興致起時，爬至山頂之上，對著遠處群山環抱中的藍綠色湖水引吭高歌。大山那邊露出大湖暗沉的一角，像一塊經年的翡翠，靜定在那裡。好幾次，我以為自己已經靠近湖水，它就在山頂那邊。但此地山脈好似會使摺疊術或迷幻術，根本無法觸及。

我沒能近距離地看見大湖，卻看到採茶的人上山來了。布朗山上都是古茶樹，長得高而茂密，女人們要站在高聳的枝椏上才能摘到綠葉。而樹梢頂端的葉片根本採摘不到，那是自然饋贈給上天的禮物，凡人無法輕易獲得。

那天早上，天剛剛亮透，我從房間窗口望出去，一個布朗族婦女頭戴鮮花做成的花環，穿著節日的衣服，赤腳踩在枝椏上。很快，我發現樹叢中還有別的採摘者，也是同樣的盛裝出行。

快中午時，電視台的人來了。那些已經結束採摘工作 的婦女重新背上竹簍，赤腳爬到茶樹上，接受攝像機的掃視。待攝像組的人走後，她們才盤腿坐到大樹底下，就著茶水，嚼食帶來的乾糧，說說笑笑。深黝的膚色、紅潤的嘴唇，牙齒很白。她們頭上佩戴的鮮花更讓我吃驚。一度，我以為那些花是塑料做的假花。可這山野裡的人，怎麼會佩戴假東西呢？金和銀都是真的，一朵花怎麼會有假。更讓我詫異的是，她們頭上的鮮花到了午後，居然毫無枯萎的跡象，甚至更為美艷和潤澤。這附近全是茶園，沒見野花遍地開放，她們是怎麼做到的？

要是在從前，我早就掏出相機，對著她們一陣猛拍，不斷響起的快門聲會帶給我難以言喻的興奮感。我還記得那種感覺，手指微微發怔，眼睛發酸，幾乎停不下來。過去很多年裡，我都是依賴這份激情來完成工作，幾乎沒遇到障礙。

做為人像攝影師，我的電腦裡儲存著無數陌生的臉孔，它們出現在鏡頭中相同的位置──相似的構圖、切入角度，甚至曝光方式，我對它們一視同仁。我總是在對拍攝對象一無所知或知之甚少的情況下，便完成了所有工作。

曾經，我遇見過一個拍攝對象，她給我一種很難了解的感覺，好似拍攝過程中，無論怎麼努力，都無法調準焦距。她叫李琴美，是南方嘉木茶館裡的品茶師──說是茶館，其實品茗為輔，售賣茶葉才是主業。

那裡如同茶葉博物館，珍貴茶品裝在一個個楓香木抽斗裡，應有盡有，讓人想起同是植物界瑰寶的中草藥。那個叫琴美的姑娘，像熟悉自己的指甲般，對每片茶葉的沉浮和品性如數家珍，什麼武陽春雨、雁蕩毛峰、廬山雲霧、恩施玉露、前崗輝白、雪水雲綠、蒙頂甘露、象園霧芽、舒城蘭花等等。光聽這些名字，就能讓人產生無限遐想。但我對茶葉素無研究，平日為了提神，只喝濃茶和咖啡 。

我是被茶館老闆諶先生邀來，為一襲白衣、坐於茶席之前的李琴美拍照，用於商業宣傳。茶藝展示結束後，我留下喝茶。素淨的茶室，幽蘭馨香，竹製百葉窗若隱若現。人物品茶宛如操琴，姿態極美，先嗅其香，再試其味，徐徐咀嚼，閉目回味。我的眼前恍如升起一陣煙霧，空氣中有茶香浮動，藏匿在寬袍大袖、一舉手一投足之間。這一幕有點像電視裡的場景，美則美矣，總讓我覺得隔著點什麼。

這之後，我們算是認識了。漸漸熟悉後，她告訴我，她的舌頭天生為喝茶而生。自小會吃飯時，便在喝茶了。進茶館工作後，她更是將天南地北每一種茶葉都嘗了個遍，並記得其中細微處的差別，從不會搞錯。每一款新茶製作出來，他們都要請她喝過，才敢上市。

他們信賴她的舌頭，常人不及的聞嗅能力，這屬於典型的老天爺賞飯。她自己也很愛惜，從不敢亂吃東西，壞了口味。既然在吃上不能放縱自己，業餘時間，她做得最多的便是各種觀看。她看過很多電影，把豆瓣排行榜上的高分電影幾乎都看了一遍。我們認識後，她也會發一些種子給我。

那段時間，我陸續看了《海邊的曼徹斯特》、《尋訪千利休》、《海上鋼琴師》、《時空旅人之妻》等影片，都是她推薦的。我們之間，或許有過一些朦朦朧朧、影影綽綽的東西，如雨後蘑菇、如天上雲彩，被微信聊天，甚至被電影畫面所催發，又無來由地暗淡下去，也在情理之中。我們甚至沒有正兒八經地約會過，沒有去過電影院 、沒有爬過山，更沒有去過咖啡館。兩人很少見面。倒是經常在同一部電影裡遇見。（三）