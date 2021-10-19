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賣房記（八）

真泥

「我的健康安全受到了威脅，做為房客的權利也被侵犯。我要求公寓以虛擬看房的方式上市。」

又是虛擬看房！姍姍發去短信：「莉亞，你想想，不實際看房，你有可能買公寓嗎？你連租房都得親眼看，不用說買房這麼重大的事了！你自己不願做的，怎麼期待別人去做？希望你遵守延租時的諾言。你要是執意破壞我們當初的協議，我只好請你四月底搬出去。」

「如果你覺得有必要驅趕我，就啟動法律程序吧！在驅逐令下達之前，你和你的代理人不能再給我發任何短信，否則就是騷擾！」

莉亞的回覆如同在姍姍胸中噎堵了一碗又一碗無法消化的涼粉，她的心開始像涼粉一樣顫顫悠悠地抖動。她憧憬中的食品車即刻坍塌成一汪殘湯剩飯，化為一堆酒瓶打翻後的泡沫。她還是不肯放棄最後一線希望，或許疫情期間有特殊例外呢，她撥通了梁燕的電話。

「虛擬看房？這怎麼可能！完全不可能賣出去！」梁燕十分肯定地回答：「她也太不講……」

「沒想到她會這樣！哎，我們也確實不該動她的東西。」

「是呀，你要是堅決阻止我，我也不會……不過，這不見得是壞事。六月份，十棟八號公寓過戶之後，我們就能知道成交價格，說不定對你更有利呢。」

「但願吧。誰知道那時房市會不會下來？」

姍姍放下手機，心中五味雜陳。她怨莉亞，偏偏在這個節骨眼又出么蛾子。她恨不得在四月底趕走莉亞。可她心底裡又自問：這果真是她的目的嗎？她也怨自己，為什麼不能在布置房間時，堅決阻止梁燕呢？她過分低估了莉亞可能的反應，而她一心想著的，只是賣了房好做食品車的生意。（八）

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