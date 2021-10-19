「為什麼偏偏選紫羅蘭呢？」

「它很像我家鄉的一種花。」

「是勿忘我吧？」

「你怎麼知道的？」

「我是小巫女。」她仰臉笑起來，但馬上又收起了笑臉。老麥到底是什麼人，她並不了解，怎麼一下子就沒了設防。她奇怪，自己對這個男人，，好像有種一見如故的感覺。

老麥告訴她，他當過兵，退伍以後便到廣東經商了。他的公司主要經營嬰兒食品和保健品，嬰兒奶粉是他們的拳頭產品。老麥講話聲音厚重，似洪鐘一般。她聽著像是在做夢，耳邊不停地響起另一個喊聲：「你不要來了，再也不要來了！」大春的影子在她眼前晃來晃去，攪得她心神不定。

她想起來老麥簽單訂購新書的事，便問他：「為什麼要買三百二十本，而不是別的數字呢？我這人有點數位控，覺得每個數字背後，都隱含著特定的意義。」

老麥推了推墨鏡，低下頭說：「嗯，以一當十，就這意思吧！」

她在心裡默念著「以一當十」，卻未解其意。

老麥把話岔開，問她：「你小妹還好嗎？」

雪瀅不解地看著他，「你怎麼會想起她來？你真以為我寫的是自傳？」

老麥沉吟片刻，語氣沉重地說：「我沒有別的意思。就是有些擔憂，不知道喝羊奶對她的成長有沒有影響。唉，那時候窮啊！奶水裡都飽含著憂傷。要是那會兒有嬰兒奶粉，也就不會有你的故事了。不過，寫出來就好，寫書也是一種療傷。」

雪瀅看著老麥，她看不見他的眼神，卻能感到他的心動。一個願意讀懂你的人，他會心甘情願地陷入你布置的文字羅網。她心生好奇，老麥是怎麼想起來做嬰兒奶粉生意的，這背後是不是隱藏著什麼故事呢？（一一）