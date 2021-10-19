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茶樹王（二）

草白
阿普航空／圖
阿普航空／圖

我和夥伴們還喜歡在冬雪覆蓋山林時上山，玩打雪仗的遊戲，將雪團擊得漫天飛舞，將山地上撿來的茶籽，偷偷丟進家中瓷盆裡，幻想長出一株碧綠渾圓的山茶樹來。除了山茶籽，我還收集西瓜籽、雞冠花籽、松籽、柏樹籽……我總是對種子著迷，妄想那些籽粒能落地生根、茁壯成長，卻沒有一次如願。

第二天早上起床時，老人已經燒好早飯。南瓜小米粥、一小碟醃菜，還有花生米。桌上茶壺裡灌著濃郁的茶湯。雨已經停了，天空亮堂許多。老人坐在門口，凝望對面坡地上的茶樹林，瑩綠的葉片上頂著小水珠，一閃一閃的。上山時，我特意數了數，共有十六株。它們高矮不一，大的已經兩米多高，小的還只齊膝。顯然，它們是在不同年分栽下。

看到我，老人嘿嘿一笑，說布朗山上的人只吃早飯和中飯，已經習慣了。原來，他在為昨晚讓我餓了一夜而道歉。臨睡前，我一直以為他會招呼我吃飯，看到廚房裡一直沒有動靜，直到他睡下，我才死了心。半夜餓極時，偷偷摸摸爬起來，到處找吃的，除了半塊發霉的玉米餅，什麼也沒找到。

我很快將桌上粥菜一掃而光，它們太美味了，尤其是南瓜小米粥，就像一些食品廣告裡說的，「入口即化」。吃完早飯，我在附近的山林裡轉悠。我知道不能走太遠，雨說來就來，一片積雨雲飄過，便是一陣瓢潑大雨。嘩啦啦，子彈一樣砸下來，能把人瞬間淋透。

雨季的山林給人青翠欲滴之感，大自然將綠色的濃度調整到最飽滿、最豐厚的狀態。灌木叢裡懸垂著紅色漿果，就是我童年時吃過的薔薇科懸鉤子屬果實，有一個很複雜的學名，我總是記不住，沒想到這裡到處都是這種野果。

更讓我驚奇的是，由臨時雨水所積蓄的水潭裡，還有魚蝦游弋，牠們的身子極為細小，會使障眼法。小時候，夏天的黃昏，去溪流裡洗澡，細碎的沙礫上就遊蕩著類似的生靈。我和夥伴們用毛巾去撈牠們，雙手合併去接近牠們，但無濟於事。牠們總是游著、游著就不見了，似乎永遠也不會長大，總是那副細瘦、伶仃模樣。

已經多年未見牠們了，沒想到居然躲在這臨時水塘裡。我蹲下身，默然凝視著牠們。某一刻，牠們似乎定住了，一動不動了，幻變成水草的顏色、沙礫的顏色、山林的倒影色，把自己藏起來了。待凝神再看，試圖伸手掬水，只見水面微微一晃，漣漪蕩開，所有一切乍然消失了。林子一片幽暗，我走走停停，常常忘了時間，忘了自己是在布朗山上。

中午回來，還是南瓜小米粥、醃菜和花生米，我照例把屬於自己的那份吃個精光。老人興奮地告訴我，有人要來送乾糧了。我算了下時間，應該快到了。誰會在這時候上山呢，難道是為了專門送糧食來的？如果實在沒吃的，我倒可以去附近村裡買一點。只是有點遠，路也不好走。

老人反覆強調，那人一定會來的，早就說好的。那麼，來人該是他女兒嘍？上山之前，我多少了解一些，知道老人有一個女兒，除此之外，便一無所知。要是在山下，我肯定會打破砂鍋問到底，哪怕那些問題會讓採訪對象感到難堪，也在所不惜。這是職業習慣，也是我認為獲取事情真相的唯一手段。如果一個記者連這個都做不到，還當什麼記者。

來布朗山後，我發現山下的規矩統統失效了。布朗山上有另外的規矩。在這個雲霧瀰漫，對著一杯茶或一棵樹就能坐上大半天的地方，沉默永遠比聒噪有效。兩天過去，我決定留下。同行們深入生活的做法總會在我心裡激起某種波瀾，只是我從來沒有這麼做過，既沒有去過煤礦，也沒有到過傳銷窩點，總是輕輕鬆鬆就把工作完成了。

這一次，卻沒那麼順利。老人支支吾吾不肯盡說，我甚至懷疑這是他為了將我留下而使的小伎倆。也難怪，山上生活實在寂寞，很少有人來。正好，我也想多待幾日，倒不僅僅是為了採訪。我穿著老人的衣服，在布朗山上漫走，想像自己是個隱居山林的人，除了食物、眠床，並無可掛慮之事

山上最多的是落葉，千百年來的腐葉化作塵泥，安靜地堆積在腳下。人的腳步踩在上面，發出安靜的窸窣聲。即使再大的動靜，在這深山老林裡，又算得了什麼呢？多少年了，我從沒有如此隨心所欲地行走過。深山裡的睡眠熨平了積累多年的疲憊。山林煥發的鮮辣氣息湧入體內，在各臟腑之間歡快地遊走。我懶洋洋地穿行於山石荒草之間，或坐或躺、隨走隨歇，真是舒服極了。（二）

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