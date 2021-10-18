她們年齡應該差不許多，如果生活發生變故，她能接受這種頭戴麥克風、面對陌生人微笑叫賣的工作 嗎？

回到家，打開購物袋一看，發現忘記買兒子要的番茄醬了。

吉米對著飯桌上的銀耳湯問：「媽媽，這個英文怎麼說？」

「White Fungus.」顏清凡回答。

「腳氣，英文怎麼說？」吉米又問。

「Fungus，吉米，你什麼意思？搞什麼鬼？」

「OK.」吉米指指豬蹄，做出誇張厭惡的表情說：「人的腳上會長Fungus，豬沒有人講衛生，更會長出許多、許多Fungus。你買豬蹄，卻不買番茄醬，沒道理！」

「什麼方格子？哪裡有方格子？」

吉米的姥姥問。她被外孫的中英文混合給說糊塗了。

「豬蹄，讓我惡心！」吉米做出一副馬上要嘔吐的表情。

「豬皮都燉爛了。那麼高的溫度，早把細菌殺死了。你不想吃沒關係，別出怪樣子，不禮貌，影響我食慾。」

顏清凡瞪了兒子一眼，把一碗銀耳湯推到他面前。

「把銀耳湯喝了。」

吉米不理媽媽，低頭玩他的手機 。

「你怎麼就忘了買番茄醬呢？吉米，不生氣，先把豬蹄吃了。豬蹄越來越貴了，姥姥平時都不捨得買來吃呢！你吃完了，姥姥就去咱家門口的小賣部，看看有沒有番茄醬賣？」

「姥姥，我只吃豬排。」

「我看把你餓上兩天，什麼都吃得下了。」顏清凡瞥了兒子一眼。

「你不是常說，吃紅肉不健康嗎？」吉米站起身，離開飯桌，回了房間。

「吉米這兩天感冒，本來就沒怎麼吃東西。想吃番茄醬，你還忘了買，這個媽是怎麼當的？你在美國 的家裡也這樣丟三落四？吉米，快出來吃飯，姥姥給你去買番茄醬。」

姥姥數落完女兒，又去哄外孫子。（一三）